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Росздравнадзор объяснил дефицит левотироксина в аптеках ажиотажным спросом - РИА Новости, 15.03.2022
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Росздравнадзор объяснил дефицит левотироксина в аптеках ажиотажным спросом
Росздравнадзор объяснил дефицит левотироксина в аптеках ажиотажным спросом - РИА Новости, 15.03.2022
Росздравнадзор объяснил дефицит левотироксина в аптеках ажиотажным спросом
На препарат для лечения заболеваний щитовидной железы в России левотироксин ажиотажный спрос в России, но производится его больше, чем год назад, сообщила... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:35
2022-03-15T18:43
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. На препарат для лечения заболеваний щитовидной железы в России левотироксин ажиотажный спрос в России, но производится его больше, чем год назад, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее СМИ сообщили, что в московских аптеках якобы заканчиваются лекарства для терапии болезни щитовидной железы."Крупнейшие дистрибьютеры страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием (МНН) "левотироксин натрия" производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками", - говорится в сообщении.Общий годовой объём потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 миллиона упаковок препарата. В текущем году, по состоянию на 15 марта, в гражданском обороте находится около 12 миллионов упаковок, уточнили в ведомстве. Таким образом, обращающееся сегодня на рынке количество препаратов для терапии болезни щитовидной железы покрывает годовую потребность страны, отметили в пресс-службе."Производители, дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен", - подчеркнули в Росздравндазоре.
https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
18:35 15.03.2022 (обновлено: 18:43 15.03.2022)
 
Росздравнадзор объяснил дефицит левотироксина в аптеках ажиотажным спросом

Росздравнадзор объяснил отсутствие в аптеках левотироксина ажиотажным спросом

© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. На препарат для лечения заболеваний щитовидной железы в России левотироксин ажиотажный спрос в России, но производится его больше, чем год назад, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее СМИ сообщили, что в московских аптеках якобы заканчиваются лекарства для терапии болезни щитовидной железы.
"Крупнейшие дистрибьютеры страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием (МНН) "левотироксин натрия" производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками", - говорится в сообщении.
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Общий годовой объём потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 миллиона упаковок препарата. В текущем году, по состоянию на 15 марта, в гражданском обороте находится около 12 миллионов упаковок, уточнили в ведомстве. Таким образом, обращающееся сегодня на рынке количество препаратов для терапии болезни щитовидной железы покрывает годовую потребность страны, отметили в пресс-службе.
"Производители, дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен", - подчеркнули в Росздравндазоре.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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