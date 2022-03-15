https://ria.ru/20220315/levotiroksin-1778323749.html

Росздравнадзор объяснил дефицит левотироксина в аптеках ажиотажным спросом

Росздравнадзор объяснил дефицит левотироксина в аптеках ажиотажным спросом - РИА Новости, 15.03.2022

Росздравнадзор объяснил дефицит левотироксина в аптеках ажиотажным спросом

На препарат для лечения заболеваний щитовидной железы в России левотироксин ажиотажный спрос в России, но производится его больше, чем год назад, сообщила... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:35

2022-03-15T18:35

2022-03-15T18:43

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4e8801c016681f5ff7278ef10e643d7e.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. На препарат для лечения заболеваний щитовидной железы в России левотироксин ажиотажный спрос в России, но производится его больше, чем год назад, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее СМИ сообщили, что в московских аптеках якобы заканчиваются лекарства для терапии болезни щитовидной железы."Крупнейшие дистрибьютеры страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием (МНН) "левотироксин натрия" производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками", - говорится в сообщении.Общий годовой объём потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 миллиона упаковок препарата. В текущем году, по состоянию на 15 марта, в гражданском обороте находится около 12 миллионов упаковок, уточнили в ведомстве. Таким образом, обращающееся сегодня на рынке количество препаратов для терапии болезни щитовидной железы покрывает годовую потребность страны, отметили в пресс-службе."Производители, дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен", - подчеркнули в Росздравндазоре.

https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html

https://ria.ru/20220314/lekarstva-1777973418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)