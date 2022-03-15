18:35 15.03.2022 (обновлено: 18:43 15.03.2022)
Росздравнадзор объяснил дефицит левотироксина в аптеках ажиотажным спросом
Росздравнадзор объяснил отсутствие в аптеках левотироксина ажиотажным спросом
Девушка с таблетками и кружкой воды
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. На препарат для лечения заболеваний щитовидной железы в России левотироксин ажиотажный спрос в России, но производится его больше, чем год назад, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее СМИ сообщили, что в московских аптеках якобы заканчиваются лекарства для терапии болезни щитовидной железы.
"Крупнейшие дистрибьютеры страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием (МНН) "левотироксин натрия" производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками", - говорится в сообщении.
Общий годовой объём потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 миллиона упаковок препарата. В текущем году, по состоянию на 15 марта, в гражданском обороте находится около 12 миллионов упаковок, уточнили в ведомстве. Таким образом, обращающееся сегодня на рынке количество препаратов для терапии болезни щитовидной железы покрывает годовую потребность страны, отметили в пресс-службе.
"Производители, дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен", - подчеркнули в Росздравндазоре.
14 марта, 01:11Эксперт рассказал о серьезной проблеме рынка лекарств