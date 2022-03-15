https://ria.ru/20220315/les-1778293384.html

Глава Красноярского края предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций

Глава Красноярского края предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций - РИА Новости, 15.03.2022

Глава Красноярского края предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил меры поддержки для лесопромышленного комплекса (ЛПК) в условиях санкционных ограничений, среди его... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:30

2022-03-15T16:30

2022-03-15T16:30

виктория абрамченко

экономика

азия

россия

красноярский край

снг

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил меры поддержки для лесопромышленного комплекса (ЛПК) в условиях санкционных ограничений, среди его предложений возможность субсидий на транспортировку пеллет на рынок Азии и введение налоговых послаблений для экспортно ориентированных предприятий, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, свои инициативы Усс озвучил в ходе оперативного совещания по ситуации в ЛПК под председательством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.В пресс-службе отмечают, что Красноярский край входит в тройку лидеров среди регионов РФ по выпуску пиломатериалов и пеллет. Традиционно пиломатериалы поставляются в КНР, страны СНГ, Египет. Пеллеты практически в полном объеме экспортируются в Европу. В сложившейся ситуации основные риски связаны с потерями рынков сбыта, невыполнением предприятиями финансово-кредитных и социальных обязательств."Усс предложил внести лесную отрасль в списки пострадавших от санкций и предоставить системные меры господдержки. Губернатор обозначил возможность субсидий на транспортировку пеллет на рынок Азии, введение налоговых послаблений для экспортно ориентированных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, занимающегося глубокой переработкой древесины, предоставление отсрочки всех этапов реализации приоритетных инвестиционных проектов до одного года", - говорится в сообщении.Также глава региона выступил с инициативой разрешить сельхозтоваропроизводителям заниматься заготовкой леса, что может стать для аграриев хорошим подспорьем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

виктория абрамченко, экономика, азия, россия, красноярский край, снг, александр усс