Рейтинг@Mail.ru
Глава Красноярского края предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/les-1778293384.html
Глава Красноярского края предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций
Глава Красноярского края предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций - РИА Новости, 15.03.2022
Глава Красноярского края предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций
Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил меры поддержки для лесопромышленного комплекса (ЛПК) в условиях санкционных ограничений, среди его... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:30
2022-03-15T16:30
виктория абрамченко
экономика
азия
россия
красноярский край
снг
александр усс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573194707_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_01eb5450f8248b3664e2019568ebaf86.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил меры поддержки для лесопромышленного комплекса (ЛПК) в условиях санкционных ограничений, среди его предложений возможность субсидий на транспортировку пеллет на рынок Азии и введение налоговых послаблений для экспортно ориентированных предприятий, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, свои инициативы Усс озвучил в ходе оперативного совещания по ситуации в ЛПК под председательством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.В пресс-службе отмечают, что Красноярский край входит в тройку лидеров среди регионов РФ по выпуску пиломатериалов и пеллет. Традиционно пиломатериалы поставляются в КНР, страны СНГ, Египет. Пеллеты практически в полном объеме экспортируются в Европу. В сложившейся ситуации основные риски связаны с потерями рынков сбыта, невыполнением предприятиями финансово-кредитных и социальных обязательств."Усс предложил внести лесную отрасль в списки пострадавших от санкций и предоставить системные меры господдержки. Губернатор обозначил возможность субсидий на транспортировку пеллет на рынок Азии, введение налоговых послаблений для экспортно ориентированных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, занимающегося глубокой переработкой древесины, предоставление отсрочки всех этапов реализации приоритетных инвестиционных проектов до одного года", - говорится в сообщении.Также глава региона выступил с инициативой разрешить сельхозтоваропроизводителям заниматься заготовкой леса, что может стать для аграриев хорошим подспорьем.
https://ria.ru/20220314/zarplaty-1778082392.html
https://ria.ru/20220310/sportploschadki-1777450179.html
азия
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573194707_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f36daad23e12f3faa8f58478151d65a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктория абрамченко, экономика, азия, россия, красноярский край, снг, александр усс
16:30 15.03.2022
 
Глава Красноярского края предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций

Губернатор Красноярского края Усс предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКрасноярский край
Красноярский край - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Красноярский край
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил меры поддержки для лесопромышленного комплекса (ЛПК) в условиях санкционных ограничений, среди его предложений возможность субсидий на транспортировку пеллет на рынок Азии и введение налоговых послаблений для экспортно ориентированных предприятий, сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, свои инициативы Усс озвучил в ходе оперативного совещания по ситуации в ЛПК под председательством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 15:06
Красноярские власти выделят шесть миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
В пресс-службе отмечают, что Красноярский край входит в тройку лидеров среди регионов РФ по выпуску пиломатериалов и пеллет. Традиционно пиломатериалы поставляются в КНР, страны СНГ, Египет. Пеллеты практически в полном объеме экспортируются в Европу. В сложившейся ситуации основные риски связаны с потерями рынков сбыта, невыполнением предприятиями финансово-кредитных и социальных обязательств.
"Усс предложил внести лесную отрасль в списки пострадавших от санкций и предоставить системные меры господдержки. Губернатор обозначил возможность субсидий на транспортировку пеллет на рынок Азии, введение налоговых послаблений для экспортно ориентированных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, занимающегося глубокой переработкой древесины, предоставление отсрочки всех этапов реализации приоритетных инвестиционных проектов до одного года", - говорится в сообщении.
Также глава региона выступил с инициативой разрешить сельхозтоваропроизводителям заниматься заготовкой леса, что может стать для аграриев хорошим подспорьем.
Спортивная площадка - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 13:02
Красноярские власти выделят 200 миллионов рублей на создание спортплощадок
 
Виктория АбрамченкоЭкономикаАзияРоссияКрасноярский крайСНГАлександр Усс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала