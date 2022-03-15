Глава Красноярского края предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций
Губернатор Красноярского края Усс предложил меры поддержки ЛПК в условиях санкций
Красноярский край
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил меры поддержки для лесопромышленного комплекса (ЛПК) в условиях санкционных ограничений, среди его предложений возможность субсидий на транспортировку пеллет на рынок Азии и введение налоговых послаблений для экспортно ориентированных предприятий, сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, свои инициативы Усс озвучил в ходе оперативного совещания по ситуации в ЛПК под председательством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
В пресс-службе отмечают, что Красноярский край входит в тройку лидеров среди регионов РФ по выпуску пиломатериалов и пеллет. Традиционно пиломатериалы поставляются в КНР, страны СНГ, Египет. Пеллеты практически в полном объеме экспортируются в Европу. В сложившейся ситуации основные риски связаны с потерями рынков сбыта, невыполнением предприятиями финансово-кредитных и социальных обязательств.
"Усс предложил внести лесную отрасль в списки пострадавших от санкций и предоставить системные меры господдержки. Губернатор обозначил возможность субсидий на транспортировку пеллет на рынок Азии, введение налоговых послаблений для экспортно ориентированных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, занимающегося глубокой переработкой древесины, предоставление отсрочки всех этапов реализации приоритетных инвестиционных проектов до одного года", - говорится в сообщении.
Также глава региона выступил с инициативой разрешить сельхозтоваропроизводителям заниматься заготовкой леса, что может стать для аграриев хорошим подспорьем.