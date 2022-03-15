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Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО
Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО - РИА Новости, 15.03.2022
Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО
Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в Подмосковье. Производство будет налажено в рамках программы импортозамещения иностранных... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:37
2022-03-15T19:37
2022-03-15T19:37
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в Подмосковье. Производство будет налажено в рамках программы импортозамещения иностранных лекарств, применяемых при борьбе с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил телеканал "360".Субстанции будут производиться для лекарств, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими заболеваниями. Компания планирует обеспечивать необходимым сырьем других участников фармацевтического рынка, делая упор на лекарства, которые закупает для пациентов минздрав Подмосковья.
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московская область (подмосковье)