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Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО - РИА Новости, 15.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778334487.html
Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО
Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО - РИА Новости, 15.03.2022
Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО
Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в Подмосковье. Производство будет налажено в рамках программы импортозамещения иностранных... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:37
2022-03-15T19:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в Подмосковье. Производство будет налажено в рамках программы импортозамещения иностранных лекарств, применяемых при борьбе с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил телеканал "360".Субстанции будут производиться для лекарств, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими заболеваниями. Компания планирует обеспечивать необходимым сырьем других участников фармацевтического рынка, делая упор на лекарства, которые закупает для пациентов минздрав Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
19:37 15.03.2022
 

Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница фармацевтического предприятия в лаборатории
Сотрудница фармацевтического предприятия в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в Подмосковье. Производство будет налажено в рамках программы импортозамещения иностранных лекарств, применяемых при борьбе с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил телеканал "360".
Субстанции будут производиться для лекарств, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими заболеваниями. Компания планирует обеспечивать необходимым сырьем других участников фармацевтического рынка, делая упор на лекарства, которые закупает для пациентов минздрав Подмосковья.
 
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