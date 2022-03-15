https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778334487.html

Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО

Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО - РИА Новости, 15.03.2022

Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в МО

Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в Подмосковье. Производство будет налажено в рамках программы импортозамещения иностранных... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:37

2022-03-15T19:37

2022-03-15T19:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Субстанции для лекарств от тяжелых заболеваний будут производить в Подмосковье. Производство будет налажено в рамках программы импортозамещения иностранных лекарств, применяемых при борьбе с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил телеканал "360".Субстанции будут производиться для лекарств, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими заболеваниями. Компания планирует обеспечивать необходимым сырьем других участников фармацевтического рынка, делая упор на лекарства, которые закупает для пациентов минздрав Подмосковья.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)