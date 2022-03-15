14:26 15.03.2022 (обновлено: 15:55 15.03.2022)
Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках конвенции
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем требовать в этой ситуации, во-первых, рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. И во-вторых, будем с удвоенной, утроенной энергией добиваться того, чтобы американцы прекратили блокировать наше предложение, внесенное еще 20 лет назад, о необходимости создать при этой конвенции специальный механизм верификации", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.