https://ria.ru/20220315/lavrov-1778261154.html

Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине, заявил Лавров

Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022

Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине, заявил Лавров

Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:26

2022-03-15T14:26

2022-03-15T15:55

сергей лавров

украина

в мире

хосейн амир абдоллахиан

мид ирана

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем требовать в этой ситуации, во-первых, рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. И во-вторых, будем с удвоенной, утроенной энергией добиваться того, чтобы американцы прекратили блокировать наше предложение, внесенное еще 20 лет назад, о необходимости создать при этой конвенции специальный механизм верификации", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

https://ria.ru/20220311/patogeny-1777580573.html

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей лавров, украина, в мире, хосейн амир абдоллахиан, мид ирана