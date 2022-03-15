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Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022
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Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине, заявил Лавров
Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022
Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине, заявил Лавров
Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:26
2022-03-15T15:55
сергей лавров
украина
в мире
хосейн амир абдоллахиан
мид ирана
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем требовать в этой ситуации, во-первых, рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. И во-вторых, будем с удвоенной, утроенной энергией добиваться того, чтобы американцы прекратили блокировать наше предложение, внесенное еще 20 лет назад, о необходимости создать при этой конвенции специальный механизм верификации", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
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сергей лавров, украина, в мире, хосейн амир абдоллахиан, мид ирана
14:26 15.03.2022 (обновлено: 15:55 15.03.2022)
 
Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках конвенции

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем требовать в этой ситуации, во-первых, рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. И во-вторых, будем с удвоенной, утроенной энергией добиваться того, чтобы американцы прекратили блокировать наше предложение, внесенное еще 20 лет назад, о необходимости создать при этой конвенции специальный механизм верификации", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 04:29
СМИ: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях
 
Сергей ЛавровУкраинаВ миреХосейн Амир АбдоллахианМИД Ирана
 
 
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