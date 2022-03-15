https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html

Взяли новый курс. Сможет ли ЦБ спасти рубль

Взяли новый курс. Сможет ли ЦБ спасти рубль - РИА Новости, 15.03.2022

Взяли новый курс. Сможет ли ЦБ спасти рубль

На фоне антироссийских санкций Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов. Потом ограничили вывоз и покупку валюты. Дошло и до расчета курса... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:00

2022-03-15T08:00

2022-03-15T08:12

антон силуанов

экономика

сша

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. На фоне антироссийских санкций Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов. Потом ограничили вывоз и покупку валюты. Дошло и до расчета курса. Сколько будет стоить доллар и в чем суть изменений — в материале РИА Новости.По новым правиламОфициальный курс рубля на следующий день определяют на основе результатов валютообменных операций на Московской бирже, совершенных с десяти утра до половины двенадцатого дня. Берут среднее значение.Теперь временной коридор расширят — до половины пятого вечера по московскому времени.Это необходимо "для повышения репрезентативности <…> в условиях повышенной волатильности", отмечает регулятор. Проект соответствующего указания направили на регистрацию в Министерство юстиции. Документ вступит в силу со дня опубликования.Привычный механизм вполне всех устраивал. Для экономических агентов — малых и средних предпринимателей, крупного бизнеса разных отраслей — минимум рисков."После полудня маловероятны сильные изменения, способные привести к серьезной валютной переоценке торговой или другой операции. Но из-за событий на Украине и санкций волатильность резко усилилась", — говорит Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.То есть официальный курс, установленный сегодня утром на завтра, может оказаться неактуальным. Игрокам рынка придется хеджировать (страховать) валютные риски, тем самым увеличивая расходы. Либо переходить на расчеты в более стабильных валютах. Все это больно бьет по экономике.Как известно, Запад заблокировал часть золотовалютных резервов (ЗВР) страны. На выходных министр финансов Антон Силуанов озвучил потери: около 300 миллиардов долларов, почти половина.ЗВР формировались за счет доходов от импорта углеводородов, превышающих определенный показатель. Действовало так называемое бюджетное правило: ЦБ в интересах Минфина приобретал на нефтяную сверхприбыль валюту.Государство, как и обычный человек, копит деньги на черный день — когда нужно залатать внезапно образовавшуюся финансовую дыру. Например, ЦБ проводит валютные интервенции: продает евро и доллары из резервов, чтобы не допустить резкого ослабления рубля. Теперь же у регулятора связаны руки, и национальная валюта с 24 февраля стремительно падает. Приходилось даже приостанавливать торги на бирже.По ЗВР Россия на четвертом месте в мире после Швейцарии, Японии и Китая.По официальным данным, в начале февраля золота в ЦБ было на 132 миллиарда долларов. Около 30 миллиардов разметили в резервах Международного валютного фонда и специальных правах заимствования. Санкции на них не распространяются. Сложнее с 311,3 миллиарда в ценных бумагах иностранных эмитентов и 152 миллиардами наличных в зарубежных банках. По состоянию на июнь на доллар приходилось 16,4 процента ЗВР, на евро — 32,3, на фунт стерлингов — шесть с половиной, на юань — 13,1. Точной информации по странам, где находятся эти сбережения, нет. Сообщают, что в Китае порядка 14 процентов, в юрисдикции ЕС, США, Канады и Великобритании — около 40. При этом Запад давит на Пекин, добиваясь ограничения доступа России к юаню.Вынужденные мерыВ условиях высокой волатильности прежние правила действительно неэффективны, признают аналитики. "Увеличение временного интервала позволит учесть больше сделок, лучше скорректировать спрос и предложение. Проще говоря, котировки рубля станут реалистичнее", — объясняет Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Валютный рынок необходимо стабилизировать. "Санкции могут усилить в любой момент, и у ЦБ расширяется пространство для интервенций. Это непременно скажется на прочности и востребованности рубля", — уточняет она.Речь идет только о долларовых сделках, для остальных диапазон расчета останется без изменений.Впрочем, новшества ждут и евро. Регулятор упростит порядок определения его официального курса: будет, как для других валют. Пока же вычисляют не напрямую, по среднему значению на торгах, а с учетом котировок доллара.Комплекс экстренных мер, принятых регулятором, облегчит ситуацию, полагает Федор Сидоров, основатель Школы практического инвестирования.Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов возражает: "Объемы на рынке низкие, на покупателей и продавцов валюты не повлияешь. Все это лишь для того, чтобы упростить и ускорить формирование курсов валют на сайте регулятора".Понятно, что в котировки рубля заложена геополитика. "При отсутствии негатива во внешнеполитической повестке и если не будет новых санкций, национальная валюта может в течение недели укрепиться на два-три рубля к доллару и евро", — отмечает Федор Сидоров.Более того, среднесрочные оценки не исключают возврат к ста рублям за доллар.Как указывают аналитики, ЗВР России могут увеличиться. Этому способствуют высокие цены на сырье. К слову, с минимумов в 2015-м резервы прибавили почти 300 миллиардов долларов. Если темпы сохранятся, то государственные сбережения будут расти на 42,8 миллиарда в год.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html

сша

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

антон силуанов, экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, санкции в отношении россии