https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778212199.html
В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 15.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом ещё на 650 человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:10
2022-03-15T11:10
2022-03-15T11:10
распространение коронавируса
здоровье - общество
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московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом ещё на 650 человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 19 человек умерло. Днём ранее количество заражённых составляло 772 человека.
https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778211023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом