https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778212199.html

В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 15.03.2022

В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом ещё на 650 человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:10

2022-03-15T11:10

2022-03-15T11:10

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом ещё на 650 человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 19 человек умерло. Днём ранее количество заражённых составляло 772 человека.

https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778211023.html

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии