11:02 15.03.2022 (обновлено: 11:41 15.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 7273 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 36 678 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывает помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом
Медицинские работники оказывает помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Количество госпитализированных с COVID-19 за сутки резко выросло и превысило 7,2 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 15 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 7273 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 168,2 процента", — говорится в сообщении.
Специалисты отметили рост числа госпитализаций в 84 регионах, снижение — в одном.
Новых случаев COVID-19 в России зафиксировали 36 678, скончались 558 человек.
За сутки выздоровели 118 372 человека, что на 12,5 процента больше по сравнению с 14 марта.