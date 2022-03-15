https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778211023.html

В России за сутки госпитализировали 7273 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 7273 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.03.2022

В России за сутки госпитализировали 7273 человека с COVID-19

Количество госпитализированных с COVID-19 за сутки резко выросло и превысило 7,2 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:02

2022-03-15T11:02

2022-03-15T11:41

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Количество госпитализированных с COVID-19 за сутки резко выросло и превысило 7,2 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Специалисты отметили рост числа госпитализаций в 84 регионах, снижение — в одном.Новых случаев COVID-19 в России зафиксировали 36 678, скончались 558 человек.За сутки выздоровели 118 372 человека, что на 12,5 процента больше по сравнению с 14 марта.

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19