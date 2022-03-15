03:32 15.03.2022 (обновлено: 03:35 15.03.2022)
В Хабаровске "заминировали" медучреждения
В Хабаровске неизвестные сообщили о "минировании" четырех медучреждений
ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" четырех хабаровских медучреждений, заявили в мэрии города со ссылкой на единую диспетчерскую службу города (ЕДДС).
"Как сообщает городская ЕДДС, в 7.16 по местному времени сообщение о возможном минировании поступило на телефон детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича. Аналогичная информация с искаженным голосом пришла на городской телефон приемного покоя городской клинической больницы имени Г. Л. Александровича. Кроме того, в диспетчерскую передана информация о поступивших звонках от неизвестных в учреждения здравоохранения по адресам: Краснодарская, 9 и Льва Толстого, 7", - говорится в сообщении мэрии.
С начала года уже пять раз "минировали" школы и два раза сообщали о заложенной бомбе в мэрию. Все заявления после проверок оказались ложными. Волна "минирований" по России началась в 2019 году. Сообщения никогда не подтверждались.
Кибертеррористы угрожали взорвать объекты образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. Все задержанные - участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ. Они занимаются вызовом спецслужб на ложные адреса или под ложным предлогом. Цель сообществ - дестабилизация обстановки, вымогательство денег. Заведены уголовные дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание - от трех до восьми лет тюрьмы. Поиск остальных кибертеррористов продолжается, уточняли в ФСБ.