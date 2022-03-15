Шестьдесят нижегородских отелей участвуют в программе кешбэка
Шестьдесят нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе кешбэка
Нижний Новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Шестьдесят нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе туристического кешбэка, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ростуризм возобновил программу туристического кешбэка с 15 марта. Окно продаж - с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправиться в поездку можно с 15 марта по 1 июля включительно, в круиз — с начала навигации до 1 июля.
"Туристам в регионе предлагается более 130 экскурсионных туров, в том числе речные круизы. Количество предлагаемых туров по Нижегородской области выросло на 60% по сравнению с предыдущим этапом туристического кешбэка. Очень много интересных вариантов отдыха разной продолжительности. За прошедшие годы было сделано немало для развития туристской инфраструктуры, серьезно к своему 800-летию обновился сам Нижний Новгород. Хочется пригласить всех в регион, чтобы оценить изменения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона отметил, что сейчас принимаются меры по поддержке турбизнеса. "Программа туристического кешбэка – важная составляющая этой работы. Бизнес получает не только загрузку и доходы, но и стимулы для развития", - добавил Никитин.
Как отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, благодаря программе удалось привлечь новых туристов в регион, а также повысить загрузку в низкий туристический сезон.
Программа туристического кешбэка является одним из направлений национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", направленного на то, чтобы сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг" и "Совершенствование управления в сфере туризма".