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Шестьдесят нижегородских отелей участвуют в программе кешбэка - РИА Новости, 15.03.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220315/keshbek-1778261941.html
Шестьдесят нижегородских отелей участвуют в программе кешбэка
Шестьдесят нижегородских отелей участвуют в программе кешбэка - РИА Новости, 15.03.2022
Шестьдесят нижегородских отелей участвуют в программе кешбэка
Шестьдесят нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе туристического кешбэка, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:28
2022-03-15T14:28
нижегородская область
россия
нижний новгород
нижегородская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
глеб никитин
новости - туризм
туристы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Шестьдесят нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе туристического кешбэка, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Ростуризм возобновил программу туристического кешбэка с 15 марта. Окно продаж - с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправиться в поездку можно с 15 марта по 1 июля включительно, в круиз — с начала навигации до 1 июля."Туристам в регионе предлагается более 130 экскурсионных туров, в том числе речные круизы. Количество предлагаемых туров по Нижегородской области выросло на 60% по сравнению с предыдущим этапом туристического кешбэка. Очень много интересных вариантов отдыха разной продолжительности. За прошедшие годы было сделано немало для развития туристской инфраструктуры, серьезно к своему 800-летию обновился сам Нижний Новгород. Хочется пригласить всех в регион, чтобы оценить изменения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона отметил, что сейчас принимаются меры по поддержке турбизнеса. "Программа туристического кешбэка – важная составляющая этой работы. Бизнес получает не только загрузку и доходы, но и стимулы для развития", - добавил Никитин.Как отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, благодаря программе удалось привлечь новых туристов в регион, а также повысить загрузку в низкий туристический сезон.Программа туристического кешбэка является одним из направлений национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", направленного на то, чтобы сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг" и "Совершенствование управления в сфере туризма".
https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777760179.html
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россия, нижний новгород, нижегородская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), глеб никитин, новости - туризм, туристы, туризм
14:28 15.03.2022
 
Шестьдесят нижегородских отелей участвуют в программе кешбэка

Шестьдесят нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе кешбэка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Нижний Новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Шестьдесят нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе туристического кешбэка, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ростуризм возобновил программу туристического кешбэка с 15 марта. Окно продаж - с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправиться в поездку можно с 15 марта по 1 июля включительно, в круиз — с начала навигации до 1 июля.
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"Туристам в регионе предлагается более 130 экскурсионных туров, в том числе речные круизы. Количество предлагаемых туров по Нижегородской области выросло на 60% по сравнению с предыдущим этапом туристического кешбэка. Очень много интересных вариантов отдыха разной продолжительности. За прошедшие годы было сделано немало для развития туристской инфраструктуры, серьезно к своему 800-летию обновился сам Нижний Новгород. Хочется пригласить всех в регион, чтобы оценить изменения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона отметил, что сейчас принимаются меры по поддержке турбизнеса. "Программа туристического кешбэка – важная составляющая этой работы. Бизнес получает не только загрузку и доходы, но и стимулы для развития", - добавил Никитин.
Как отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, благодаря программе удалось привлечь новых туристов в регион, а также повысить загрузку в низкий туристический сезон.
Программа туристического кешбэка является одним из направлений национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", направленного на то, чтобы сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг" и "Совершенствование управления в сфере туризма".
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Нижегородская областьРоссияНижний НовгородНижегородская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Глеб НикитинНовости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
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