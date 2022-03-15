https://ria.ru/20220315/iran-1778253908.html

Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров

Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022

Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров

Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:58

2022-03-15T13:58

2022-03-15T14:48

россия

в мире

иран

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

бушерская аэс

сша

хосейн амир абдоллахиан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358562_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_49b399fbdcfd4d1d33e2e23eecd7e113.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Большое внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству, констатировали устойчивый рост товарооборота несмотря на сохраняющиеся нелегитимные санкции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в прошлом году он вырос почти на 82% и превысил отметку в 4 миллиарда долларов. Мы договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень. И мы уверены, подтвердили это с господином министром, что никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движению вперед", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.Лавров добавил, что Россия получила от США письменные гарантии того, что санкции не повлияют на сотрудничество с Ираном."В этих текстах обеспечена надежная защита всех предусмотренных СВПД проектов и направлений деятельности, включая непосредственное подключение наших компаний, специалистов, в том числе их сотрудничество по такому флагманскому проекту нашего взаимодействия, как атомная электростанция "Бушер", в контексте всех имеющихся на этот счет планов", - сказал Лавров.Глава МИД Ирана находится с визитом в России.

https://ria.ru/20220315/dogovor-1778259687.html

https://ria.ru/20220315/iran-1778255750.html

россия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бушерская аэс, сша, хосейн амир абдоллахиан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров