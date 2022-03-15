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Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022
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Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров
Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022
Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров
Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:58
2022-03-15T14:48
россия
в мире
иран
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
бушерская аэс
сша
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Большое внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству, констатировали устойчивый рост товарооборота несмотря на сохраняющиеся нелегитимные санкции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в прошлом году он вырос почти на 82% и превысил отметку в 4 миллиарда долларов. Мы договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень. И мы уверены, подтвердили это с господином министром, что никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движению вперед", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.Лавров добавил, что Россия получила от США письменные гарантии того, что санкции не повлияют на сотрудничество с Ираном."В этих текстах обеспечена надежная защита всех предусмотренных СВПД проектов и направлений деятельности, включая непосредственное подключение наших компаний, специалистов, в том числе их сотрудничество по такому флагманскому проекту нашего взаимодействия, как атомная электростанция "Бушер", в контексте всех имеющихся на этот счет планов", - сказал Лавров.Глава МИД Ирана находится с визитом в России.
https://ria.ru/20220315/dogovor-1778259687.html
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россия, в мире, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бушерская аэс, сша, хосейн амир абдоллахиан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:58 15.03.2022 (обновлено: 14:48 15.03.2022)
 
Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях санкций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Флаг Ирана
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Большое внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству, констатировали устойчивый рост товарооборота несмотря на сохраняющиеся нелегитимные санкции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в прошлом году он вырос почти на 82% и превысил отметку в 4 миллиарда долларов. Мы договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень. И мы уверены, подтвердили это с господином министром, что никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движению вперед", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
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Лавров добавил, что Россия получила от США письменные гарантии того, что санкции не повлияют на сотрудничество с Ираном.
"В этих текстах обеспечена надежная защита всех предусмотренных СВПД проектов и направлений деятельности, включая непосредственное подключение наших компаний, специалистов, в том числе их сотрудничество по такому флагманскому проекту нашего взаимодействия, как атомная электростанция "Бушер", в контексте всех имеющихся на этот счет планов", - сказал Лавров.
Глава МИД Ирана находится с визитом в России.
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РоссияВ миреИранМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Бушерская АЭССШАХосейн Амир АбдоллахианМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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