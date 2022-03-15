https://ria.ru/20220315/iran-1778253908.html
Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров
Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022
Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров
Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:58
2022-03-15T13:58
2022-03-15T14:48
россия
в мире
иран
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
бушерская аэс
сша
хосейн амир абдоллахиан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358562_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_49b399fbdcfd4d1d33e2e23eecd7e113.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Большое внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству, констатировали устойчивый рост товарооборота несмотря на сохраняющиеся нелегитимные санкции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в прошлом году он вырос почти на 82% и превысил отметку в 4 миллиарда долларов. Мы договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень. И мы уверены, подтвердили это с господином министром, что никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движению вперед", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.Лавров добавил, что Россия получила от США письменные гарантии того, что санкции не повлияют на сотрудничество с Ираном."В этих текстах обеспечена надежная защита всех предусмотренных СВПД проектов и направлений деятельности, включая непосредственное подключение наших компаний, специалистов, в том числе их сотрудничество по такому флагманскому проекту нашего взаимодействия, как атомная электростанция "Бушер", в контексте всех имеющихся на этот счет планов", - сказал Лавров.Глава МИД Ирана находится с визитом в России.
https://ria.ru/20220315/dogovor-1778259687.html
https://ria.ru/20220315/iran-1778255750.html
россия
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358562_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_c7d3e7c8e52038602c0f7b05b00da351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бушерская аэс, сша, хосейн амир абдоллахиан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:58 15.03.2022 (обновлено: 14:48 15.03.2022)
Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях санкций