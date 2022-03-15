Рейтинг@Mail.ru
Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой" - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220315/ipoteka-1778207613.html
Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой"
Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой" - РИА Новости, 15.03.2022
Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой"
Более 750 семей в Белгородской области воспользовались "семейной ипотекой" с начала реализации этой программы, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:47
2022-03-15T10:47
белгородская область
ипотека
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_050e30e0c99422a0209c41cb7ba44302.jpg
БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Более 750 семей в Белгородской области воспользовались "семейной ипотекой" с начала реализации этой программы, сообщает во вторник правительство региона.Программа "семейной ипотеки" была запущена в начале 2018 года. Оформить кредит можно до конца 2023 года. Стать заемщиками могут семьи, где есть ребенок, родившийся в 2018-2022 годах. В прошлом году в регионе данной мерой господдержки воспользовались 277 семей."С начала реализации программы 756 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой". Объём выданных кредитов составил 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.С помощью "семейной ипотеки" по ставке до 6% годовых можно купить квартиру в новостройке, рефинансировать кредит, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.Максимальная сумма займа по программе в Белгородской области составляет 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.
https://ria.ru/20220309/poliklinika-1777246492.html
https://ria.ru/20220304/avtobusy-1776486410.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_aebff37648c400b43344595eea49a8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ипотека, белгородская область, общество
10:47 15.03.2022
 
Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой"

Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой" с начала программы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Новая квартира
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Более 750 семей в Белгородской области воспользовались "семейной ипотекой" с начала реализации этой программы, сообщает во вторник правительство региона.
Программа "семейной ипотеки" была запущена в начале 2018 года. Оформить кредит можно до конца 2023 года. Стать заемщиками могут семьи, где есть ребенок, родившийся в 2018-2022 годах. В прошлом году в регионе данной мерой господдержки воспользовались 277 семей.
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 11:24Белгородская область
Четыре мобильные поликлиники появятся в 2022 году в Белгородской области
"С начала реализации программы 756 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой". Объём выданных кредитов составил 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
С помощью "семейной ипотеки" по ставке до 6% годовых можно купить квартиру в новостройке, рефинансировать кредит, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.
Максимальная сумма займа по программе в Белгородской области составляет 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.
Белгород - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:39Белгородская область
Первые новые автобусы в Белгородской области вышли на маршруты
 
Белгородская областьИпотекаБелгородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала