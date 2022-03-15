https://ria.ru/20220315/ipoteka-1778207613.html

Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой"

Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой" - РИА Новости, 15.03.2022

Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой"

Более 750 семей в Белгородской области воспользовались "семейной ипотекой" с начала реализации этой программы, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:47

2022-03-15T10:47

2022-03-15T10:47

белгородская область

ипотека

белгородская область

общество

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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Более 750 семей в Белгородской области воспользовались "семейной ипотекой" с начала реализации этой программы, сообщает во вторник правительство региона.Программа "семейной ипотеки" была запущена в начале 2018 года. Оформить кредит можно до конца 2023 года. Стать заемщиками могут семьи, где есть ребенок, родившийся в 2018-2022 годах. В прошлом году в регионе данной мерой господдержки воспользовались 277 семей."С начала реализации программы 756 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой". Объём выданных кредитов составил 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.С помощью "семейной ипотеки" по ставке до 6% годовых можно купить квартиру в новостройке, рефинансировать кредит, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.Максимальная сумма займа по программе в Белгородской области составляет 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.

https://ria.ru/20220309/poliklinika-1777246492.html

https://ria.ru/20220304/avtobusy-1776486410.html

белгородская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ипотека, белгородская область, общество