https://ria.ru/20220315/ipoteka-1778207613.html
Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой"
Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой" - РИА Новости, 15.03.2022
Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой"
Более 750 семей в Белгородской области воспользовались "семейной ипотекой" с начала реализации этой программы, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:47
2022-03-15T10:47
2022-03-15T10:47
белгородская область
ипотека
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_050e30e0c99422a0209c41cb7ba44302.jpg
БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Более 750 семей в Белгородской области воспользовались "семейной ипотекой" с начала реализации этой программы, сообщает во вторник правительство региона.Программа "семейной ипотеки" была запущена в начале 2018 года. Оформить кредит можно до конца 2023 года. Стать заемщиками могут семьи, где есть ребенок, родившийся в 2018-2022 годах. В прошлом году в регионе данной мерой господдержки воспользовались 277 семей."С начала реализации программы 756 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой". Объём выданных кредитов составил 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.С помощью "семейной ипотеки" по ставке до 6% годовых можно купить квартиру в новостройке, рефинансировать кредит, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.Максимальная сумма займа по программе в Белгородской области составляет 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.
https://ria.ru/20220309/poliklinika-1777246492.html
https://ria.ru/20220304/avtobusy-1776486410.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_aebff37648c400b43344595eea49a8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, белгородская область, общество
Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой"
Более 750 белгородских семей воспользовались "семейной ипотекой" с начала программы