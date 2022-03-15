https://ria.ru/20220315/investitsii-1778249974.html

Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай в январе-феврале вырос на 37,9%

Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай в январе-феврале вырос на 37,9% - РИА Новости, 15.03.2022

Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай в январе-феврале вырос на 37,9%

В январе-феврале 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 37,9% в годовом исчислении РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:46

2022-03-15T13:46

2022-03-15T13:46

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министерство коммерции кнр

технологии

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МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-феврале 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 37,9% в годовом исчислении и составил 243,7 миллиарда юаней, сообщили в Министерстве коммерции КНР.В долларовом выражении приток ПИИ вырос на 45,2%, достигнув 37,86 миллиарда долларов.Согласно данным министерства, объем ПИИ в секторе услуг увеличился на 24% до 175,7 миллиарда юаней, а в высокотехнологичных отраслях -- на 73,8%.За данный период инвестиции из стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", а также стран АСЕАН выросли соответственно на 27,8% и 25,5%.Китай остается одним из главных направлений для инвестиций зарубежных компаний. В прошлом году почти 60% всех немецких компаний в Китае заявили о расширении коммерческой деятельности в стране, а 71% выразили готовность и дальше инвестировать в Китай, следует из доклада, опубликованного совместно Германской торговой палатой в Китае и международной аудиторско-консалтинговой компанией KPMG.Китай имеет широкие перспективы привлечения иностранных инвестиций в 2022 году, полагает научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Не Пинсян.По его словам, увеличение притока ПИИ следует ожидать в секторе услуг в связи с улучшением институциональной открытости. Поскольку Китай стремится к скоординированному развитию, больше возможностей появится у центральных и западных регионов страны, добавил он.КНР будет шире использовать иностранные инвестиции и привлекать предприятия с зарубежным капиталом в более широкий круг секторов, следует из ежегодного доклада о работе правительства.Китай будет поддерживать дальнейшее привлечение иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность среднего и высокого уровня, в исследования и разработки и сектор современных услуг, а также в центральные, западные и северо-восточные регионы страны, отмечается в докладе.

https://ria.ru/20220301/vvp-1775859959.html

https://ria.ru/20220309/kitay-1777246923.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, министерство коммерции кнр, технологии