https://ria.ru/20220315/infrastruktura-1778314444.html
Тверские власти используют механизм комплексного развития территорий
Тверские власти используют механизм комплексного развития территорий - РИА Новости, 15.03.2022
Тверские власти используют механизм комплексного развития территорий
В Тверской области реализуется механизм комплексного развития территорий, который обеспечивает создание в городах новых микрорайонов с современной дорожной,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:56
2022-03-15T17:56
2022-03-15T17:56
тверская область
игорь руденя
калининский район
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ТВЕРЬ. 15 мар – РИА Новости. В Тверской области реализуется механизм комплексного развития территорий, который обеспечивает создание в городах новых микрорайонов с современной дорожной, транспортной, коммунальной, культурной и социальной инфраструктурой, сообщает пресс-служба регионального правительства."Такой подход позволяет более активно и комплексно развиваться Твери и Калининскому району, а также крупным городам Верхневолжья. Это еще один шаг к созданию благоприятных и современных условий для проживания наших граждан. Комплексное развитие – это не только создание современных и качественных жилых строений, но и возможность сразу спроектировать и построить новые объекты социальной, культурной и спортивной сферы", – отметил на заседании регионального правительства во вторник губернатор Тверской области Игорь Руденя. Его слова цитирует пресс-служба правительства области.На заседании также принято решение о порядке определения границ территорий, подлежащих комплексному развитию. Это могут быть линии магистралей, улиц, проездов, границы земельных участков, кадастровых кварталов или территориальных зон, населенных пунктов, естественные границы природных объектов.Предполагается, что первые проекты комплексного развития территорий смогут быть реализованы уже в текущем году, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220315/natsproekty-1778265495.html
калининский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, калининский район
ТВЕРЬ. 15 мар – РИА Новости. В Тверской области реализуется механизм комплексного развития территорий, который обеспечивает создание в городах новых микрорайонов с современной дорожной, транспортной, коммунальной, культурной и социальной инфраструктурой, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Такой подход позволяет более активно и комплексно развиваться Твери
и Калининскому району
, а также крупным городам Верхневолжья. Это еще один шаг к созданию благоприятных и современных условий для проживания наших граждан. Комплексное развитие – это не только создание современных и качественных жилых строений, но и возможность сразу спроектировать и построить новые объекты социальной, культурной и спортивной сферы", – отметил на заседании регионального правительства во вторник губернатор Тверской области Игорь Руденя
. Его слова цитирует пресс-служба правительства области.
На заседании также принято решение о порядке определения границ территорий, подлежащих комплексному развитию. Это могут быть линии магистралей, улиц, проездов, границы земельных участков, кадастровых кварталов или территориальных зон, населенных пунктов, естественные границы природных объектов.
Предполагается, что первые проекты комплексного развития территорий смогут быть реализованы уже в текущем году, отметили в пресс-службе.