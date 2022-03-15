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Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 15.03.2022

Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В крупнейших городах России открыты пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Они принимают продукты питания,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:57

2022-03-15T11:57

2022-03-15T11:57

инфографика

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гуманитарная помощь

общество

беженцы

донбасс

донецкая народная республика

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В крупнейших городах России открыты пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Они принимают продукты питания, посуду, одежду, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Для детей собирают игрушки, книги и канцелярские принадлежности. Волонтеры просят приносить новые вещи, в целой упаковке и с этикетками. Пищевые продукты должны быть длительного хранения, с действующим сроком годности. Смотрите в инфографике Ria.ru, по каким адресам можно передать гумпомощь.

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, гуманитарная помощь, общество, беженцы, донбасс, инфографика, донецкая народная республика, луганская народная республика