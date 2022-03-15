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Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 15.03.2022
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Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 15.03.2022
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
В крупнейших городах России открыты пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Они принимают продукты питания,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:57
2022-03-15T11:57
инфографика
россия
гуманитарная помощь
общество
беженцы
донбасс
донецкая народная республика
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В крупнейших городах России открыты пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Они принимают продукты питания, посуду, одежду, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Для детей собирают игрушки, книги и канцелярские принадлежности. Волонтеры просят приносить новые вещи, в целой упаковке и с этикетками. Пищевые продукты должны быть длительного хранения, с действующим сроком годности. Смотрите в инфографике Ria.ru, по каким адресам можно передать гумпомощь.
россия
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россия, гуманитарная помощь, общество, беженцы, донбасс, инфографика, донецкая народная республика, луганская народная республика
11:57 15.03.2022
 

Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

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В крупнейших городах России открыты пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Они принимают продукты питания, посуду, одежду, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Для детей собирают игрушки, книги и канцелярские принадлежности. Волонтеры просят приносить новые вещи, в целой упаковке и с этикетками. Пищевые продукты должны быть длительного хранения, с действующим сроком годности. Смотрите в инфографике Ria.ru, по каким адресам можно передать гумпомощь.
 
ИнфографикаРоссияГуманитарная помощьОбществоБеженцыДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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