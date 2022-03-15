https://ria.ru/20220315/gumkoridory-1778326893.html

Россия вновь предоставила гумкоридоры для эвакуации жителей Украины

Россия вновь предоставила гумкоридоры для эвакуации жителей Украины - РИА Новости, 16.03.2022

Россия вновь предоставила гумкоридоры для эвакуации жителей Украины

ВС РФ в двенадцатый раз предоставили мирным жителям Украины гуманитарные коридоры для эвакуации из опасных районов страны, заявил во вторник начальник... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T18:51

2022-03-15T18:51

2022-03-16T01:51

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВС РФ в двенадцатый раз предоставили мирным жителям Украины гуманитарные коридоры для эвакуации из опасных районов страны, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня с 10 часов утра, исключительно в гуманных целях, Российская Федерация уже в двенадцатый раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают введенные "режимы тишины", - сказал он.Генерал отметил, что из десяти предлагаемых РФ маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Россию официальным Киевом вновь не подтвержден."Основываясь на гуманитарных принципах и исключительно в целях обеспечения безопасности мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, мы ежедневно согласовываем все предлагаемые Киевом дополнительные гуманитарные коридоры. Сегодня украинская сторона заявила о девяти маршрутах вывода беженцев на запорожском, житомирском и полтавском направлениях. На всех этих маршрутах со стороны Вооруженных Сил России также неукоснительно соблюдается "режим тишины", - подчеркнул Мизинцев.

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр