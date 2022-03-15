18:51 15.03.2022 (обновлено: 01:51 16.03.2022)
Россия вновь предоставила гумкоридоры для эвакуации жителей Украины
Россия снова предоставила гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Украины
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВС РФ в двенадцатый раз предоставили мирным жителям Украины гуманитарные коридоры для эвакуации из опасных районов страны, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня с 10 часов утра, исключительно в гуманных целях, Российская Федерация уже в двенадцатый раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают введенные "режимы тишины", - сказал он.
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Генерал отметил, что из десяти предлагаемых РФ маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Россию официальным Киевом вновь не подтвержден.
"Основываясь на гуманитарных принципах и исключительно в целях обеспечения безопасности мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, мы ежедневно согласовываем все предлагаемые Киевом дополнительные гуманитарные коридоры. Сегодня украинская сторона заявила о девяти маршрутах вывода беженцев на запорожском, житомирском и полтавском направлениях. На всех этих маршрутах со стороны Вооруженных Сил России также неукоснительно соблюдается "режим тишины", - подчеркнул Мизинцев.