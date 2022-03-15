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Россия вновь предоставила гумкоридоры для эвакуации жителей Украины - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/gumkoridory-1778326893.html
Россия вновь предоставила гумкоридоры для эвакуации жителей Украины
Россия вновь предоставила гумкоридоры для эвакуации жителей Украины - РИА Новости, 16.03.2022
Россия вновь предоставила гумкоридоры для эвакуации жителей Украины
ВС РФ в двенадцатый раз предоставили мирным жителям Украины гуманитарные коридоры для эвакуации из опасных районов страны, заявил во вторник начальник... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T18:51
2022-03-16T01:51
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВС РФ в двенадцатый раз предоставили мирным жителям Украины гуманитарные коридоры для эвакуации из опасных районов страны, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня с 10 часов утра, исключительно в гуманных целях, Российская Федерация уже в двенадцатый раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают введенные "режимы тишины", - сказал он.Генерал отметил, что из десяти предлагаемых РФ маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Россию официальным Киевом вновь не подтвержден."Основываясь на гуманитарных принципах и исключительно в целях обеспечения безопасности мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, мы ежедневно согласовываем все предлагаемые Киевом дополнительные гуманитарные коридоры. Сегодня украинская сторона заявила о девяти маршрутах вывода беженцев на запорожском, житомирском и полтавском направлениях. На всех этих маршрутах со стороны Вооруженных Сил России также неукоснительно соблюдается "режим тишины", - подчеркнул Мизинцев.
https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:51 15.03.2022 (обновлено: 01:51 16.03.2022)
 
Россия вновь предоставила гумкоридоры для эвакуации жителей Украины

Россия снова предоставила гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВС РФ в двенадцатый раз предоставили мирным жителям Украины гуманитарные коридоры для эвакуации из опасных районов страны, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня с 10 часов утра, исключительно в гуманных целях, Российская Федерация уже в двенадцатый раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают введенные "режимы тишины", - сказал он.
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Генерал отметил, что из десяти предлагаемых РФ маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Россию официальным Киевом вновь не подтвержден.
"Основываясь на гуманитарных принципах и исключительно в целях обеспечения безопасности мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, мы ежедневно согласовываем все предлагаемые Киевом дополнительные гуманитарные коридоры. Сегодня украинская сторона заявила о девяти маршрутах вывода беженцев на запорожском, житомирском и полтавском направлениях. На всех этих маршрутах со стороны Вооруженных Сил России также неукоснительно соблюдается "режим тишины", - подчеркнул Мизинцев.
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