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Пытавшийся спасти голубя житель Чебоксар упал в вентиляционную шахту - РИА Новости, 15.03.2022
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Пытавшийся спасти голубя житель Чебоксар упал в вентиляционную шахту
Пытавшийся спасти голубя житель Чебоксар упал в вентиляционную шахту - РИА Новости, 15.03.2022
Пытавшийся спасти голубя житель Чебоксар упал в вентиляционную шахту
Молодой мужчина провалился в вентиляционную шахту и пролетел девять этажей вниз, для его спасения пришлось взломать стену санузла на первом этаже в доме в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:34
2022-03-15T17:34
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Молодой мужчина провалился в вентиляционную шахту и пролетел девять этажей вниз, для его спасения пришлось взломать стену санузла на первом этаже в доме в Чебоксарах, рассказали РИА Новости в Чувашской республиканской поисково-спасательной службе.Сообщение о том, что в вентиляционной камере застрял молодой человек, поступило в службу спасения днем 14 марта.Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось с помощью перфоратора проделать в вентиляционной шахте большое отверстие, через которое молодому человеку удалось выбраться наружу.Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. По словам сотрудницы спасательной службы, переломов у мужчины нет, но все тело в ссадинах.
https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html
чебоксары
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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)
17:34 15.03.2022
 
Пытавшийся спасти голубя житель Чебоксар упал в вентиляционную шахту

Пытавшийся спасти голубя житель Чебоксар упал в вентшахту и пролетел девять этажей вниз

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Молодой мужчина провалился в вентиляционную шахту и пролетел девять этажей вниз, для его спасения пришлось взломать стену санузла на первом этаже в доме в Чебоксарах, рассказали РИА Новости в Чувашской республиканской поисково-спасательной службе.
Сообщение о том, что в вентиляционной камере застрял молодой человек, поступило в службу спасения днем 14 марта.
"Молодой человек сказал, что полез спасать голубя. Он передвигался по техническому этажу и вдруг провалился, пролетев с 9 этажа до первого. Он застрял в вентиляционной шахте за стеной в туалете на первом этаже", - рассказала собеседница агентства.
Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось с помощью перфоратора проделать в вентиляционной шахте большое отверстие, через которое молодому человеку удалось выбраться наружу.
Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. По словам сотрудницы спасательной службы, переломов у мужчины нет, но все тело в ссадинах.
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ПроисшествияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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