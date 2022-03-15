https://ria.ru/20220315/golub-1778309395.html

Пытавшийся спасти голубя житель Чебоксар упал в вентиляционную шахту

Пытавшийся спасти голубя житель Чебоксар упал в вентиляционную шахту - РИА Новости, 15.03.2022

Пытавшийся спасти голубя житель Чебоксар упал в вентиляционную шахту

Молодой мужчина провалился в вентиляционную шахту и пролетел девять этажей вниз, для его спасения пришлось взломать стену санузла на первом этаже в доме в... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:34

2022-03-15T17:34

2022-03-15T17:34

происшествия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Молодой мужчина провалился в вентиляционную шахту и пролетел девять этажей вниз, для его спасения пришлось взломать стену санузла на первом этаже в доме в Чебоксарах, рассказали РИА Новости в Чувашской республиканской поисково-спасательной службе.Сообщение о том, что в вентиляционной камере застрял молодой человек, поступило в службу спасения днем 14 марта.Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось с помощью перфоратора проделать в вентиляционной шахте большое отверстие, через которое молодому человеку удалось выбраться наружу.Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. По словам сотрудницы спасательной службы, переломов у мужчины нет, но все тело в ссадинах.

https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)