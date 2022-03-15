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Власти Германии рекомендовали не пользоваться "Лабораторией Касперского" - РИА Новости, 15.03.2022
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Власти Германии рекомендовали не пользоваться "Лабораторией Касперского"
Власти Германии рекомендовали не пользоваться "Лабораторией Касперского" - РИА Новости, 15.03.2022
Власти Германии рекомендовали не пользоваться "Лабораторией Касперского"
Федеральное ведомство по безопасности информационных технологий Германии (BSI) рекомендовало немецким гражданам и учреждениям отказаться от использования... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:02
2022-03-15T15:02
технологии
украина
россия
германия
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Федеральное ведомство по безопасности информационных технологий Германии (BSI) рекомендовало немецким гражданам и учреждениям отказаться от использования антивирусных программ российской компании "Лаборатория Касперского", говорится в пресс-релизе ведомства."BSI рекомендует заменить антивирусные программы из портфолио предприятия "Касперский" на альтернативные продукты", - говорится в сообщении.В релизе говорится, что антивирусные программы и связанные с ними сервисы облачного хранения данных требуют постоянной связи оборудования с серверами компании-производителя и потому производитель должен быть надежным контрагентом. "Когда есть сомнения в надежности производителя, антивирусные программы создают особенные риски для защиты ИТ-инфраструктуры", - заявили в ведомстве.На фоне спецоперации РФ на Украине в ЕС возникают угрозы кибератак, считают в BSI.Там полагают, что "российские ИТ-производители могут самостоятельно вести наступательные операции, быть принужденным напасть на целевые системы против своей воли и же стать жертвами кибер-операций слежки, не будучи о том осведомленными, или стать инструментом нападения против собственных клиентов".В РФ ранее неоднократно отвергали обвинения Запада в кибератаках, называя их голословными.
https://ria.ru/20220304/gaz-1776390730.html
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технологии, украина, россия, германия
15:02 15.03.2022
 
Власти Германии рекомендовали не пользоваться "Лабораторией Касперского"

Власти Германии рекомендовали не пользоваться продуктами "Лаборатории Касперского"

© Фото : Лаборатория КасперскогоЛоготип компании "Лаборатория Касперского"
Логотип компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : Лаборатория Касперского
Логотип компании "Лаборатория Касперского"
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Федеральное ведомство по безопасности информационных технологий Германии (BSI) рекомендовало немецким гражданам и учреждениям отказаться от использования антивирусных программ российской компании "Лаборатория Касперского", говорится в пресс-релизе ведомства.
"BSI рекомендует заменить антивирусные программы из портфолио предприятия "Касперский" на альтернативные продукты", - говорится в сообщении.
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Там полагают, что "российские ИТ-производители могут самостоятельно вести наступательные операции, быть принужденным напасть на целевые системы против своей воли и же стать жертвами кибер-операций слежки, не будучи о том осведомленными, или стать инструментом нападения против собственных клиентов".
В РФ ранее неоднократно отвергали обвинения Запада в кибератаках, называя их голословными.
 
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