https://ria.ru/20220315/gazprom-1778275928.html

"Газпром" увеличил экспорт газа в девять европейских стран

"Газпром" увеличил экспорт газа в девять европейских стран - РИА Новости, 15.03.2022

"Газпром" увеличил экспорт газа в девять европейских стран

"Газпром" за первые 15 дней марта увеличил экспорт газа в девять европейских стран, и в целом экспортировал в дальнее зарубежье газа больше, чем за аналогичные... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:25

2022-03-15T15:25

2022-03-15T15:25

экономика

италия

хорватия

греция

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Газпром" за первые 15 дней марта увеличил экспорт газа в девять европейских стран, и в целом экспортировал в дальнее зарубежье газа больше, чем за аналогичные периоды февраля и января, сообщила компания."Отметим, что за 15 дней марта "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье газа больше, чем за аналогичные периоды февраля этого года – на 15,6%, и января – на 38,9%. С 1 по 15 марта поставки относительно прошлого года увеличились в девять европейских стран, в частности, в Италию – на 51,7%, Польшу – на 71,8%, Хорватию – на 110,9%, Грецию – на 34,6%, Болгарию – на 24,4%; а также в Турцию – на 21,1%", — говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.

италия

хорватия

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, италия, хорватия, греция, газпром, россия