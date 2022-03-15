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"Газпром" увеличил экспорт газа в девять европейских стран
"Газпром" увеличил экспорт газа в девять европейских стран - РИА Новости, 15.03.2022
"Газпром" увеличил экспорт газа в девять европейских стран
"Газпром" за первые 15 дней марта увеличил экспорт газа в девять европейских стран, и в целом экспортировал в дальнее зарубежье газа больше, чем за аналогичные... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:25
2022-03-15T15:25
2022-03-15T15:25
экономика
италия
хорватия
греция
газпром
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Газпром" за первые 15 дней марта увеличил экспорт газа в девять европейских стран, и в целом экспортировал в дальнее зарубежье газа больше, чем за аналогичные периоды февраля и января, сообщила компания."Отметим, что за 15 дней марта "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье газа больше, чем за аналогичные периоды февраля этого года – на 15,6%, и января – на 38,9%. С 1 по 15 марта поставки относительно прошлого года увеличились в девять европейских стран, в частности, в Италию – на 51,7%, Польшу – на 71,8%, Хорватию – на 110,9%, Грецию – на 34,6%, Болгарию – на 24,4%; а также в Турцию – на 21,1%", — говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, италия, хорватия, греция, газпром, россия
"Газпром" увеличил экспорт газа в девять европейских стран
"Газпром" за первые 15 дней марта увеличил экспорт газа в девять европейских стран