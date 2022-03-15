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"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" - РИА Новости, 15.03.2022
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"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы"
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" - РИА Новости, 15.03.2022
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы"
"Газпром" на дополнительном аукционе так и не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа" на все газовые сутки 15 марта, свидетельствуют данные площадки... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:03
2022-03-15T09:04
экономика
россия
италия
франция
евросоюз
газпром
оператор гтс украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Газпром" на дополнительном аукционе так и не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа" на все газовые сутки 15 марта, свидетельствуют данные площадки GSA Platform.Компания накануне впервые с 3 марта не стала бронировать на регулярном аукционе мощности магистрали для транзита газа через Польшу на предстоящие газовые сутки — с 8.00 мск 15 марта до 8.00 мск 16 марта. Однако "Газпром" может забронировать "Ямал – Европу", воспользовавшись более краткосрочным бронированием в течение дня.При этом транзит российского газа через украинскую территорию во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Согласно информации на сайте оператора, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 15 марта составляют 109,6 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.Эксперты объясняют возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России по отношению Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, атлантический ветер продолжит в начале недели создавать хорошие перспективы для ветрогенерации в Великобритании, на севере Франции, в Нидерландах и Германии. Температура воздуха останется сезонно низкой, при этом в Италии ожидается резкое похолодание. Возврат к сезонным нормам прогнозируется лишь в середине следующей недели.В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, в среднем в Европе с 7 по 13 марта она составила 17,4% (показатель вырос на 6 процентных пунктов), а в понедельник на ветряные электростанции пришлось 14,1%.
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экономика, россия, италия, франция, евросоюз, газпром, оператор гтс украины
09:03 15.03.2022 (обновлено: 09:04 15.03.2022)
 
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы"

"Газпром" на дополнительном аукционе не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Газпром" на дополнительном аукционе так и не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа" на все газовые сутки 15 марта, свидетельствуют данные площадки GSA Platform.
Компания накануне впервые с 3 марта не стала бронировать на регулярном аукционе мощности магистрали для транзита газа через Польшу на предстоящие газовые сутки — с 8.00 мск 15 марта до 8.00 мск 16 марта. Однако "Газпром" может забронировать "Ямал – Европу", воспользовавшись более краткосрочным бронированием в течение дня.
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При этом транзит российского газа через украинскую территорию во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Согласно информации на сайте оператора, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 15 марта составляют 109,6 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.
Эксперты объясняют возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России по отношению Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, атлантический ветер продолжит в начале недели создавать хорошие перспективы для ветрогенерации в Великобритании, на севере Франции, в Нидерландах и Германии. Температура воздуха останется сезонно низкой, при этом в Италии ожидается резкое похолодание. Возврат к сезонным нормам прогнозируется лишь в середине следующей недели.
В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, в среднем в Европе с 7 по 13 марта она составила 17,4% (показатель вырос на 6 процентных пунктов), а в понедельник на ветряные электростанции пришлось 14,1%.
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ЭкономикаРоссияИталияФранцияЕвросоюзГазпромОператор ГТС Украины
 
 
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