https://ria.ru/20220315/evakuatsiya-1778330399.html

Россия эвакуировала с Украины почти 260 тысяч человек

Россия эвакуировала с Украины почти 260 тысяч человек - РИА Новости, 16.03.2022

Россия эвакуировала с Украины почти 260 тысяч человек

Россия без участия киевских властей эвакуировала около 260 тысяч человек, в том числе 56 тысяч детей, из опасных зон на Украине, а также из Донецкой и Луганской РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T19:07

2022-03-15T19:07

2022-03-16T01:51

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала около 260 тысяч человек, в том числе 56 тысяч детей, из опасных зон на Украине, а также из Донецкой и Луганской народных республик, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все чинимые националистическими батальонами и официальным Киевом препятствия для вывода граждан, без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 11 372 человека, из них – 1 873 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции – уже 258 тысяч 791 человек, из них – 56 180 детей", - сказал Мизинцев.Он добавил, что за сутки границу России пересекли 1368 личных автомобилей, а за все время спецоперации – больше 29 тысяч."За истекшие сутки, благодаря принятым беспрецедентным мерам безопасности со стороны Вооруженных сил России, удалось обеспечить гуманитарные коридоры и эвакуировать в житомирском, луганском, донецком и мариупольском направлениях 36 721 гражданин, следующих на автобусах и личных автомобилях из различных населенных пунктов в западные регионы Украины", - отметил Мизинцев.Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках 7070 граждан из 22-х иностранных государств, а также экипажи 70-и иностранных судов, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 7 070 граждан из 22-х иностранных государств, а также экипажи 70-и иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", - сказал Мизинцев.Он отметил, что по судьбе всех незаконно удерживаемых иностранных граждан организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств."При этом украинские власти на обращения иностранных государств о спасении соотечественников, оказавшихся в бедственном положении, по-прежнему никак не реагируют", - сказал генерал.В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения.На пунктах сбора подготовлено более 18,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов.Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи.В то же время, отметил он, киевская власть, напротив, продолжает принуждать людей оставаться в своих домах и допускает эвакуацию лишь в западные районы Украины или соседние страны Европы, намеренно не оповещая гражданское население о возможности эвакуации в Российскую Федерацию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 15 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 100 самолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня и 156 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220315/tekhnika-1778325759.html

https://ria.ru/20220314/natsionalisty-1778078057.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, михаил мизинцев, оон, василий небензя, владимир путин, вооруженные силы рф