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В Мариуполе находится свыше ста турецких граждан, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 15.03.2022
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В Мариуполе находится свыше ста турецких граждан, заявил Чавушоглу
В Мариуполе находится свыше ста турецких граждан, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 15.03.2022
В Мариуполе находится свыше ста турецких граждан, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что российская сторона заявил ему о продвижении в вопросе эвакуации турецких граждан из Мариуполя, сегодня-завтра... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:12
2022-03-15T13:12
в мире
турция
мевлют чавушоглу
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что российская сторона заявил ему о продвижении в вопросе эвакуации турецких граждан из Мариуполя, сегодня-завтра он должен решиться."Вчера у нас был разговор с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым, он потом ночью снова контактировал со мной по этому поводу (по поводу эвакуации из Мариуполя – ред.). Он сказал, что в этом вопросе есть продвижения, сегодня-завтра процесс должен решиться", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в понедельник.В украинском Мариуполе, по словам министра, находится свыше ста турецких граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/natsionalisty-1777881023.html
турция
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, турция, мевлют чавушоглу, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:12 15.03.2022
 
В Мариуполе находится свыше ста турецких граждан, заявил Чавушоглу

Чавушоглу заявил, что в вопросе эвакуации турецких граждан из Мариуполя есть продвижение

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что российская сторона заявил ему о продвижении в вопросе эвакуации турецких граждан из Мариуполя, сегодня-завтра он должен решиться.
"Вчера у нас был разговор с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым, он потом ночью снова контактировал со мной по этому поводу (по поводу эвакуации из Мариуполя – ред.). Он сказал, что в этом вопросе есть продвижения, сегодня-завтра процесс должен решиться", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в понедельник.
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В украинском Мариуполе, по словам министра, находится свыше ста турецких граждан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреТурцияМевлют ЧавушоглуМариупольДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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