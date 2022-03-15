https://ria.ru/20220315/evakuatsiya-1778241641.html

В Мариуполе находится свыше ста турецких граждан, заявил Чавушоглу

В Мариуполе находится свыше ста турецких граждан, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 15.03.2022

В Мариуполе находится свыше ста турецких граждан, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что российская сторона заявил ему о продвижении в вопросе эвакуации турецких граждан из Мариуполя, сегодня-завтра... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:12

2022-03-15T13:12

2022-03-15T13:12

в мире

турция

мевлют чавушоглу

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591452336_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_2aaef2b39a305907939fe81a3fcbaf40.jpg

АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что российская сторона заявил ему о продвижении в вопросе эвакуации турецких граждан из Мариуполя, сегодня-завтра он должен решиться."Вчера у нас был разговор с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым, он потом ночью снова контактировал со мной по этому поводу (по поводу эвакуации из Мариуполя – ред.). Он сказал, что в этом вопросе есть продвижения, сегодня-завтра процесс должен решиться", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в понедельник.В украинском Мариуполе, по словам министра, находится свыше ста турецких граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/natsionalisty-1777881023.html

турция

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, мевлют чавушоглу, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)