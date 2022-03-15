00:40 15.03.2022 (обновлено: 00:41 15.03.2022)
В ДНР заявили об успешной эвакуации 110 мирных жителей из Мариуполя
Представительство ДНР в СЦКК заявило об успешной эвакуации 110 мирных жителей из Мариуполя
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. По меньшей мере 110 мирных жителей были успешно эвакуированы из Мариуполя в тыловые районы Донецкой народной республики, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от наблюдательной группы "Докучаевск" поступила информация об успешной эвакуации в тыловые районы ДНР 110 мирных жителей из населенного пункта Мариуполь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.