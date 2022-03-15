https://ria.ru/20220315/epidobstanovka-1778289915.html

Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется

Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется - РИА Новости, 15.03.2022

Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется

Эпидобстановка в Липецкой области постепенно стабилизируется, количество госпитализаций с коронавирусом значительно снизилось, в связи с чем коечный фонд в... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:15

2022-03-15T16:15

2022-03-15T16:15

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ЛИПЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Эпидобстановка в Липецкой области постепенно стабилизируется, количество госпитализаций с коронавирусом значительно снизилось, в связи с чем коечный фонд в инфекционных госпиталях сокращён до 1,5 тысяч мест, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что со вторника, 15 марта, возобновили работу физиотерапевтические и массажные кабинеты. К привычному графику вернулись также кабинеты водо- грязелечения, и ЛФК.В последнее время эти услуги в государственных медицинских организациях региона не оказывались из-за введённых ранее ковидных ограничений."За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии