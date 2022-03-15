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Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется
Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется - РИА Новости, 15.03.2022
Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется
Эпидобстановка в Липецкой области постепенно стабилизируется, количество госпитализаций с коронавирусом значительно снизилось, в связи с чем коечный фонд в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:15
2022-03-15T16:15
2022-03-15T16:15
липецкая область
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Эпидобстановка в Липецкой области постепенно стабилизируется, количество госпитализаций с коронавирусом значительно снизилось, в связи с чем коечный фонд в инфекционных госпиталях сокращён до 1,5 тысяч мест, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что со вторника, 15 марта, возобновили работу физиотерапевтические и массажные кабинеты. К привычному графику вернулись также кабинеты водо- грязелечения, и ЛФК.В последнее время эти услуги в государственных медицинских организациях региона не оказывались из-за введённых ранее ковидных ограничений."За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
ЛИПЕЦК, 15 мар - РИА Новости.
Эпидобстановка в Липецкой области
постепенно стабилизируется, количество госпитализаций с коронавирусом значительно снизилось, в связи с чем коечный фонд в инфекционных госпиталях сокращён до 1,5 тысяч мест, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что со вторника, 15 марта, возобновили работу физиотерапевтические и массажные кабинеты. К привычному графику вернулись также кабинеты водо- грязелечения, и ЛФК.
В последнее время эти услуги в государственных медицинских организациях региона не оказывались из-за введённых ранее ковидных ограничений.
"За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.