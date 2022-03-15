Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220315/epidobstanovka-1778289915.html
Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется
Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется - РИА Новости, 15.03.2022
Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется
Эпидобстановка в Липецкой области постепенно стабилизируется, количество госпитализаций с коронавирусом значительно снизилось, в связи с чем коечный фонд в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:15
2022-03-15T16:15
липецкая область
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_0:211:3180:2000_1920x0_80_0_0_f0229faca432593cfc0d7d8f3ba43bf6.jpg
ЛИПЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Эпидобстановка в Липецкой области постепенно стабилизируется, количество госпитализаций с коронавирусом значительно снизилось, в связи с чем коечный фонд в инфекционных госпиталях сокращён до 1,5 тысяч мест, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что со вторника, 15 марта, возобновили работу физиотерапевтические и массажные кабинеты. К привычному графику вернулись также кабинеты водо- грязелечения, и ЛФК.В последнее время эти услуги в государственных медицинских организациях региона не оказывались из-за введённых ранее ковидных ограничений."За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776270484.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4938ddf1b2fce977772fee5ca4ad89e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:15 15.03.2022
 

Артамонов: эпидобстановка в Липецкой области стабилизируется

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Эпидобстановка в Липецкой области постепенно стабилизируется, количество госпитализаций с коронавирусом значительно снизилось, в связи с чем коечный фонд в инфекционных госпиталях сокращён до 1,5 тысяч мест, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что со вторника, 15 марта, возобновили работу физиотерапевтические и массажные кабинеты. К привычному графику вернулись также кабинеты водо- грязелечения, и ЛФК.
В последнее время эти услуги в государственных медицинских организациях региона не оказывались из-за введённых ранее ковидных ограничений.
"За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:51Липецкая область
В Липецкой области отменили QR-коды
 
Липецкая областьОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала