https://ria.ru/20220315/energoresursy-1778219853.html

В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа

В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа - РИА Новости, 15.03.2022

В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа

Незамедлительный отказ от импорта нефти и газа из России спровоцирует массовую безработицу и рост уровня бедности в Германии. Об этом в эфире ARD заявил глава... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:44

2022-03-15T11:44

2022-03-15T11:44

в мире

германия

россия

украина

роберт хабек

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Незамедлительный отказ от импорта нефти и газа из России спровоцирует массовую безработицу и рост уровня бедности в Германии. Об этом в эфире ARD заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.По словам министра, немецкие власти прикладывают все возможные усилия для того, чтобы страна отказалась от российских поставок, однако сделать это "в одном мгновение" не представляется возможным.Как отмечает издание, Германия входит в число наиболее зависимых от российских энергоресурсов стран, импортируя у нее 55% природного газа, 52% угля и 34% нефтепродуктов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220315/neft-1778192879.html

германия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, германия, россия, украина, роберт хабек