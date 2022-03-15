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В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа - РИА Новости, 15.03.2022
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В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа
В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа - РИА Новости, 15.03.2022
В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа
Незамедлительный отказ от импорта нефти и газа из России спровоцирует массовую безработицу и рост уровня бедности в Германии. Об этом в эфире ARD заявил глава... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:44
2022-03-15T11:44
в мире
германия
россия
украина
роберт хабек
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Незамедлительный отказ от импорта нефти и газа из России спровоцирует массовую безработицу и рост уровня бедности в Германии. Об этом в эфире ARD заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.По словам министра, немецкие власти прикладывают все возможные усилия для того, чтобы страна отказалась от российских поставок, однако сделать это "в одном мгновение" не представляется возможным.Как отмечает издание, Германия входит в число наиболее зависимых от российских энергоресурсов стран, импортируя у нее 55% природного газа, 52% угля и 34% нефтепродуктов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, германия, россия, украина, роберт хабек
11:44 15.03.2022
 
В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа

Глава Минэкономики ФРГ Хабек: срочный отказ Германии от газа из России грозит безработицей

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Незамедлительный отказ от импорта нефти и газа из России спровоцирует массовую безработицу и рост уровня бедности в Германии. Об этом в эфире ARD заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
"Если мы немедленно щелкнем выключателем, произойдет сокращение или даже полное прекращение поставок <…> людям нечем будет отапливать дома", — пояснил он.
По словам министра, немецкие власти прикладывают все возможные усилия для того, чтобы страна отказалась от российских поставок, однако сделать это "в одном мгновение" не представляется возможным.
Как отмечает издание, Германия входит в число наиболее зависимых от российских энергоресурсов стран, импортируя у нее 55% природного газа, 52% угля и 34% нефтепродуктов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Джонсон заявил, что будет трудно отказаться от российских нефти и газа
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
В миреГерманияРоссияУкраинаРоберт Хабек
 
 
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