https://ria.ru/20220315/eksport-1778233109.html

Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию

Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию - РИА Новости, 15.03.2022

Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию

Лондон прекращает финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении британского правительства. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:37

2022-03-15T12:37

2022-03-15T13:01

россия

всемирная торговая организация (вто)

экономика

великобритания

белоруссия

санкции в отношении россии

в мире

санкции

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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Лондон прекращает финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении британского правительства.Правительство Великобритании объявило, что больше не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и Белоруссию. Отмечается, что без государственной поддержки экспортных кредитов любая финансовая поддержка региона со стороны частного сектора практически невозможна.Великобритания также откажет России и Беларуси в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов их экспорта, лишив обе страны ключевых преимуществ членства в ВТО.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778236645.html

россия

великобритания

белоруссия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, всемирная торговая организация (вто), экономика, великобритания, белоруссия, санкции в отношении россии, в мире, санкции