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Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
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Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию
Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию
Лондон прекращает финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении британского правительства. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:37
2022-03-15T13:01
россия
всемирная торговая организация (вто)
экономика
великобритания
белоруссия
санкции в отношении россии
в мире
санкции
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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Лондон прекращает финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении британского правительства.Правительство Великобритании объявило, что больше не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и Белоруссию. Отмечается, что без государственной поддержки экспортных кредитов любая финансовая поддержка региона со стороны частного сектора практически невозможна.Великобритания также откажет России и Беларуси в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов их экспорта, лишив обе страны ключевых преимуществ членства в ВТО.
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россия
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россия, всемирная торговая организация (вто), экономика, великобритания, белоруссия, санкции в отношении россии, в мире, санкции
12:37 15.03.2022 (обновлено: 13:01 15.03.2022)
 
Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию

Великобритания прекратила финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Лондон прекращает финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении британского правительства.
Правительство Великобритании объявило, что больше не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и Белоруссию. Отмечается, что без государственной поддержки экспортных кредитов любая финансовая поддержка региона со стороны частного сектора практически невозможна.
Великобритания также откажет России и Беларуси в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов их экспорта, лишив обе страны ключевых преимуществ членства в ВТО.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
12:51
В Кремле прокомментировали антироссийские санкции со стороны Запада
 
РоссияВсемирная торговая организация (ВТО)ЭкономикаВеликобританияБелоруссияСанкции в отношении РоссииВ миреСанкции
 
 
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