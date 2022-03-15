https://ria.ru/20220315/eksport-1778233109.html
Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию
Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию
Лондон прекращает финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении британского правительства. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:37
2022-03-15T12:37
2022-03-15T13:01
россия
всемирная торговая организация (вто)
экономика
великобритания
белоруссия
санкции в отношении россии
в мире
санкции
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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Лондон прекращает финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении британского правительства.Правительство Великобритании объявило, что больше не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и Белоруссию. Отмечается, что без государственной поддержки экспортных кредитов любая финансовая поддержка региона со стороны частного сектора практически невозможна.Великобритания также откажет России и Беларуси в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов их экспорта, лишив обе страны ключевых преимуществ членства в ВТО.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778236645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всемирная торговая организация (вто), экономика, великобритания, белоруссия, санкции в отношении россии, в мире, санкции
12:37 15.03.2022 (обновлено: 13:01 15.03.2022)
Британия прекратила финансирование экспортных операций в Россию
Великобритания прекратила финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию