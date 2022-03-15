https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778318498.html

Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики

Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики - РИА Новости, 15.03.2022

Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики

Очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса одобрен во вторник на заседании президиума правкомиссии, он вошел в план действий кабмина, который РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:13

2022-03-15T18:13

2022-03-15T18:35

экономика

россия

правительство рф

борис беляков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса одобрен во вторник на заседании президиума правкомиссии, он вошел в план действий кабмина, который еще будет корректироваться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков."На заседании президиума правительственной комиссии одобрен очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Они вошли в План первоочередных действий. Он будет корректироваться и дополняться", - сказал Беляков.Меры поддержки состоят из более 100 инициатив без учета уже принятых и реализуемых. Общий объем финансирования оценивается примерно в 1 триллион рублей, заявил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии. По словам премьера, ряд мероприятий планируется реализовать до конца марта.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, правительство рф, борис беляков