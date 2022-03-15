https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778318498.html
Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики
Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики - РИА Новости, 15.03.2022
Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики
Очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса одобрен во вторник на заседании президиума правкомиссии, он вошел в план действий кабмина, который РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:13
2022-03-15T18:13
2022-03-15T18:35
экономика
россия
правительство рф
борис беляков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса одобрен во вторник на заседании президиума правкомиссии, он вошел в план действий кабмина, который еще будет корректироваться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков."На заседании президиума правительственной комиссии одобрен очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Они вошли в План первоочередных действий. Он будет корректироваться и дополняться", - сказал Беляков.Меры поддержки состоят из более 100 инициатив без учета уже принятых и реализуемых. Общий объем финансирования оценивается примерно в 1 триллион рублей, заявил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии. По словам премьера, ряд мероприятий планируется реализовать до конца марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, правительство рф, борис беляков
18:13 15.03.2022 (обновлено: 18:35 15.03.2022)
Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики
Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса одобрен во вторник на заседании президиума правкомиссии, он вошел в план действий кабмина, который еще будет корректироваться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
"На заседании президиума правительственной комиссии одобрен очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Они вошли в План первоочередных действий. Он будет корректироваться и дополняться", - сказал Беляков.
Меры поддержки состоят из более 100 инициатив без учета уже принятых и реализуемых. Общий объем финансирования оценивается примерно в 1 триллион рублей, заявил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии. По словам премьера, ряд мероприятий планируется реализовать до конца марта.