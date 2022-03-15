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Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики - РИА Новости, 15.03.2022
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Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики
Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики - РИА Новости, 15.03.2022
Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики
Очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса одобрен во вторник на заседании президиума правкомиссии, он вошел в план действий кабмина, который РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:13
2022-03-15T18:35
экономика
россия
правительство рф
борис беляков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса одобрен во вторник на заседании президиума правкомиссии, он вошел в план действий кабмина, который еще будет корректироваться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков."На заседании президиума правительственной комиссии одобрен очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Они вошли в План первоочередных действий. Он будет корректироваться и дополняться", - сказал Беляков.Меры поддержки состоят из более 100 инициатив без учета уже принятых и реализуемых. Общий объем финансирования оценивается примерно в 1 триллион рублей, заявил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии. По словам премьера, ряд мероприятий планируется реализовать до конца марта.
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экономика, россия, правительство рф, борис беляков
18:13 15.03.2022 (обновлено: 18:35 15.03.2022)
 
Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики

Президиум правкомиссии одобрил комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса одобрен во вторник на заседании президиума правкомиссии, он вошел в план действий кабмина, который еще будет корректироваться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
"На заседании президиума правительственной комиссии одобрен очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Они вошли в План первоочередных действий. Он будет корректироваться и дополняться", - сказал Беляков.
Меры поддержки состоят из более 100 инициатив без учета уже принятых и реализуемых. Общий объем финансирования оценивается примерно в 1 триллион рублей, заявил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии. По словам премьера, ряд мероприятий планируется реализовать до конца марта.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 16:54
Правительство подготовило план реагирования на санкции
 
ЭкономикаРоссияПравительство РФБорис Беляков
 
 
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