https://ria.ru/20220315/dvorkovich-1778264411.html

Дворкович: я воспитан на ненависти к нацизму и хочу мира на планете

Дворкович: я воспитан на ненависти к нацизму и хочу мира на планете - РИА Новости, 15.03.2022

Дворкович: я воспитан на ненависти к нацизму и хочу мира на планете

Бывший вице-премьер правительства России, а ныне глава Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что ненавидит нацизм и одинаково скорбит по всем погибшим и... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:39

2022-03-15T14:39

2022-03-15T14:39

сколково

россия

технологии

аркадий дворкович

общество

санкции в отношении россии

реакция на санкции

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Бывший вице-премьер правительства России, а ныне глава Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что ненавидит нацизм и одинаково скорбит по всем погибшим и пострадавшим за последние 8 лет в военных действиях.Он добавил, что "считал и считаю, что войны – это абсолютное зло". "Слова песни "Хотят ли русские войны" полны для меня огромным смыслом. Но главное - чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими", - продолжил глава Фонда.Он добавил, что не может "с уважением относиться к зарубежным компаниям, ушедшим с российского рынка"."Некоторые из них потеряли его очень надолго, возможно, навсегда. Наша главная задача – избавиться от технологической зависимости. Этого можно добиться только за счёт командной работы, в которой будут задействованы все, кто способен быть лидером - каждый на своём месте", - отметил бывший вице-премьер."Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня готов приложить максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики", - заключил Дворкович.

https://ria.ru/20220302/skolkovo-1775999412.html

https://rsport.ria.ru/20220301/shakhmaty-1775740281.html

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