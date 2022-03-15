https://ria.ru/20220315/dvorkovich-1778264411.html
Дворкович: я воспитан на ненависти к нацизму и хочу мира на планете
Дворкович: я воспитан на ненависти к нацизму и хочу мира на планете - РИА Новости, 15.03.2022
Дворкович: я воспитан на ненависти к нацизму и хочу мира на планете
Бывший вице-премьер правительства России, а ныне глава Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что ненавидит нацизм и одинаково скорбит по всем погибшим и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:39
2022-03-15T14:39
2022-03-15T14:39
сколково
россия
технологии
аркадий дворкович
общество
санкции в отношении россии
реакция на санкции
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Бывший вице-премьер правительства России, а ныне глава Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что ненавидит нацизм и одинаково скорбит по всем погибшим и пострадавшим за последние 8 лет в военных действиях.Он добавил, что "считал и считаю, что войны – это абсолютное зло". "Слова песни "Хотят ли русские войны" полны для меня огромным смыслом. Но главное - чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими", - продолжил глава Фонда.Он добавил, что не может "с уважением относиться к зарубежным компаниям, ушедшим с российского рынка"."Некоторые из них потеряли его очень надолго, возможно, навсегда. Наша главная задача – избавиться от технологической зависимости. Этого можно добиться только за счёт командной работы, в которой будут задействованы все, кто способен быть лидером - каждый на своём месте", - отметил бывший вице-премьер."Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня готов приложить максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики", - заключил Дворкович.
https://ria.ru/20220302/skolkovo-1775999412.html
https://rsport.ria.ru/20220301/shakhmaty-1775740281.html
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сколково, россия, технологии, аркадий дворкович, общество, санкции в отношении россии, реакция на санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Бывший вице-премьер правительства России, а ныне глава Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что ненавидит нацизм и одинаково скорбит по всем погибшим и пострадавшим за последние 8 лет в военных действиях.
"Я, как и все послевоенные дети, воспитан на патриотизме: памяти по погибшим во время Великой Отечественной войны и на ненависти к нацизму. Я искреннее горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет", - пишет Дворкович в своем заявлении на сайте Фонда.
Он добавил, что "считал и считаю, что войны – это абсолютное зло". "Слова песни "Хотят ли русские войны" полны для меня огромным смыслом. Но главное - чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими", - продолжил глава Фонда.
"Сегодня Россия
продолжает жить в условиях жестких, но бессмысленных санкций. Но мы справимся с этим вызовом. Мы готовы ответить технологическими прорывами и собственным развитием. Так было всегда. Работая в правительстве, я сделал все, чтобы санкции стали не препятствием, а возможностью создать свою собственную экономику. И результаты этой работы во многих отраслях позволили создать тот плацдарм для обеспечения национальной безопасности, который мы имеем сегодня - в сельском хозяйстве и строительстве, в энергетике и в нефтехимии, в развитии инфраструктуры", - рассказал Дворкович.
Он добавил, что не может "с уважением относиться к зарубежным компаниям, ушедшим с российского рынка".
"Некоторые из них потеряли его очень надолго, возможно, навсегда. Наша главная задача – избавиться от технологической зависимости. Этого можно добиться только за счёт командной работы, в которой будут задействованы все, кто способен быть лидером - каждый на своём месте", - отметил бывший вице-премьер.
"Сколково
" всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня готов приложить максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики", - заключил Дворкович.