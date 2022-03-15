https://ria.ru/20220315/donetsk-1778194188.html

Украинские войска выпустили четыре мины по Донецку

Украинские войска выпустили четыре мины по Донецку - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска выпустили четыре мины по Донецку

Украинские войска во вторник утром выпустили четыре мины калибром 120 мм по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:17

2022-03-15T09:17

2022-03-15T09:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_0:807:2206:2048_1920x0_80_0_0_fa53edb4610cabc6d4bf2911e96d2341.jpg

ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили четыре мины калибром 120 мм по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Обстрел был зафиксирован в 8.57 и производился со стороны населенного пункта Марьинка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)