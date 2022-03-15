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Украинские войска обстреляли Донецк минами - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска обстреляли Донецк минами - РИА Новости, 15.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T00:26
2022-03-15T00:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по поселку шахты "Трудовской" города Донецк были выпущены четыре мины калибром 82 миллиметра. Обстрел был зафиксирован в 21:56.Кроме того, по информации представительства, в 22:00 населенный пункт Михайловка был обстрелян из стрелкового оружия.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал и. о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек. Кассетная боевая часть ракеты "Точка-У", как и у других ракет и бомб подобного типа, раскрывается в воздухе и разбрасывает на большой площади так называемые суббоеприпасы, которые при достижении земли врываются, нанося людям и технике осколочное поражение.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей украинских войск являлось убийство максимального числа мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/obstrely-1778171219.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
00:26 15.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк минами

Украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 82 миллиметра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДевушка в центре Донецка
Девушка в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Девушка в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что по поселку шахты "Трудовской" города Донецк были выпущены четыре мины калибром 82 миллиметра. Обстрел был зафиксирован в 21:56.
Кроме того, по информации представительства, в 22:00 населенный пункт Михайловка был обстрелян из стрелкового оружия.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал и. о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек. Кассетная боевая часть ракеты "Точка-У", как и у других ракет и бомб подобного типа, раскрывается в воздухе и разбрасывает на большой площади так называемые суббоеприпасы, которые при достижении земли врываются, нанося людям и технике осколочное поражение.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей украинских войск являлось убийство максимального числа мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 23:12
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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