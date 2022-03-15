Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 82 миллиметра
Девушка в центре Донецка
ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что по поселку шахты "Трудовской" города Донецк были выпущены четыре мины калибром 82 миллиметра. Обстрел был зафиксирован в 21:56.
Кроме того, по информации представительства, в 22:00 населенный пункт Михайловка был обстрелян из стрелкового оружия.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал и. о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек. Кассетная боевая часть ракеты "Точка-У", как и у других ракет и бомб подобного типа, раскрывается в воздухе и разбрасывает на большой площади так называемые суббоеприпасы, которые при достижении земли врываются, нанося людям и технике осколочное поражение.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей украинских войск являлось убийство максимального числа мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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