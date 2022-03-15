https://ria.ru/20220315/donbass-1778231054.html

Войска ДНР освободили уже 93 населенных пункта

Войска ДНР освободили уже 93 населенных пункта - РИА Новости, 15.03.2022

Войска ДНР освободили уже 93 населенных пункта

Силы ДНР освободили уже 93 населенных пункта, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:31

2022-03-15T12:31

2022-03-15T12:36

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

политика

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Силы ДНР освободили уже 93 населенных пункта, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.В штабе 13 марта сообщали о 90 освобожденных населенных пунктах."По состоянию на 15 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 93 населенных пункта, включая Равнополь, Златоустовку и Ближнее", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, политика