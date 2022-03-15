https://ria.ru/20220315/domodedovo-1778244620.html

Аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении масок

Аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении масок - РИА Новости, 15.03.2022

Аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении масок

Московский аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:39

2022-03-15T13:39

2022-03-15T13:39

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок, сообщает пресс-служба воздушной гавани."С 15 марта требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания на территории аэропорта "Домодедово" отменено", — говорится в сообщении.Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Лоукостер "Победа" со вторника также отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы или в Москву.

https://ria.ru/20220314/aviakompaniya-1778145448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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