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Аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении масок - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
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Аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении масок
Аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении масок - РИА Новости, 15.03.2022
Аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении масок
Московский аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:39
2022-03-15T13:39
туризм
туризм
москва
домодедово (аэропорт)
коронавирус в россии
новости - туризм
туристы
аэропорты
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок, сообщает пресс-служба воздушной гавани."С 15 марта требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания на территории аэропорта "Домодедово" отменено", — говорится в сообщении.Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Лоукостер "Победа" со вторника также отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы или в Москву.
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туризм, москва, домодедово (аэропорт), коронавирус в россии, новости - туризм, туристы, аэропорты
13:39 15.03.2022
 
Аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении масок

В аэропорту "Домодедово" с 15 марта не нужно носить медицинские маски

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"С 15 марта требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания на территории аэропорта "Домодедово" отменено", — говорится в сообщении.
Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.
Лоукостер "Победа" со вторника также отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы или в Москву.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 20:22Туризм
"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы
 
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