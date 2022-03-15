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Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли в Доминикане - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220315/dominikana-1778201636.html
Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли в Доминикане
Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли в Доминикане - РИА Новости, 15.03.2022
Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли в Доминикане
На курортах Доминиканы после остановки авиасообщения с рядом стран остаются около шести тысяч российских туристов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:04
2022-03-15T14:04
туризм
туризм
доминикана
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
гаити
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МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. На курортах Доминиканы после остановки авиасообщения с рядом стран остаются около шести тысяч российских туристов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ."В посольство за содействием обратилось более 400 соотечественников. Основная их часть уже возвратилась на родину. Однако в общей сложности в Доминиканской республике остается порядка шести тысяч российских граждан", — сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.Эта дипмиссия также работает с Гаити и Доминиканой.Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Туристы в нескольких странах пытаются найти способ вернуться в РФ.
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туризм, доминикана, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, гаити, венесуэла
14:04 15.03.2022
 
Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли в Доминикане

Дипломаты: в Доминикане находятся около шести тысяч российских туристов

© РИА Новости / Мария СеливановаОтель Barcelo Bavaro Palace
Отель Barcelo Bavaro Palace - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. На курортах Доминиканы после остановки авиасообщения с рядом стран остаются около шести тысяч российских туристов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
"В посольство за содействием обратилось более 400 соотечественников. Основная их часть уже возвратилась на родину. Однако в общей сложности в Доминиканской республике остается порядка шести тысяч российских граждан", — сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
Эта дипмиссия также работает с Гаити и Доминиканой.
Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Туристы в нескольких странах пытаются найти способ вернуться в РФ.
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