https://ria.ru/20220315/dominikana-1778201636.html

Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли в Доминикане

Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли в Доминикане - РИА Новости, 15.03.2022

Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли в Доминикане

На курортах Доминиканы после остановки авиасообщения с рядом стран остаются около шести тысяч российских туристов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:04

2022-03-15T14:04

2022-03-15T14:04

туризм

туризм

доминикана

россия

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МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. На курортах Доминиканы после остановки авиасообщения с рядом стран остаются около шести тысяч российских туристов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ."В посольство за содействием обратилось более 400 соотечественников. Основная их часть уже возвратилась на родину. Однако в общей сложности в Доминиканской республике остается порядка шести тысяч российских граждан", — сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.Эта дипмиссия также работает с Гаити и Доминиканой.Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Туристы в нескольких странах пытаются найти способ вернуться в РФ.

https://ria.ru/20220315/tailand-1778142751.html

доминикана

россия

гаити

венесуэла

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, доминикана, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, гаити, венесуэла