https://ria.ru/20220315/dokuchaevsk-1778178084.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 15.03.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска в 00.50 обстреляли город Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T01:16
2022-03-15T01:16
2022-03-15T01:20
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778121755_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_cc0fcf83f398acad0452a67943375437.jpg
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска в 00.50 обстреляли город Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/donetsk-1778175829.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778121755_683:398:2883:2048_1920x0_80_0_0_f0864cd0ed1d2691bf91b19739a41f77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
01:16 15.03.2022 (обновлено: 01:20 15.03.2022)
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Докучаевску в ДНР