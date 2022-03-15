https://ria.ru/20220315/chek-1778349417.html
ФНС в отдельных случаях не будет штрафовать за отсутствие бумажного чека
ФНС в отдельных случаях не будет штрафовать за отсутствие бумажного чека - РИА Новости, 15.03.2022
ФНС в отдельных случаях не будет штрафовать за отсутствие бумажного чека
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не будет штрафовать пользователей контрольно-кассовой техники за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T21:33
2022-03-15T21:33
2022-03-15T21:47
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
технологии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России не будет штрафовать пользователей контрольно-кассовой техники за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным основных поставщиков кассовой ленты, проблем с обеспечением рынка чековой лентой нет, указывает ФНС."Однако в период переориентации логистических цепочек возможны локальные кратковременные перебои с поставками. В этот период ФНС России не планирует привлекать пользователей ККТ к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам (временное отсутствие на рынке). В данном случае это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины", - сообщили в ведомстве.ФНС отмечает, что минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты пользователи онлайн-касс могут, выдавая покупателям электронные чеки. "В таких случаях обязательно согласие покупателя на формирование такого чека, который направляется на номер телефона или адрес электронной почты", - добавляет служба.Также бумажный чек может не потребоваться в случае согласия покупателя на их получение через сервис "Мои чеки онлайн" и при указании в чеках его номера телефона или адреса электронной почты. "В этом случае чеки в электронном виде можно дополнительно не направлять покупателю, они автоматически будут загружаться в сервис", - поясняет ФНС.Сервис "Мои чеки онлайн" запущен ФНС России в 2021 году. Он предоставляет для покупателей возможность хранить электронные чеки в одном месте, а также получать различные бонусы от партнеров проекта за предоставление им доступа к чекам. Сейчас сервисом пользуется около 1,5 миллиона покупателей. Ежедневно в электронном виде выбивается более 30 миллионов чеков.
https://ria.ru/20211223/vzyskaniya-1765043998.html
https://ria.ru/20220209/cheki-1771790436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии
21:33 15.03.2022 (обновлено: 21:47 15.03.2022)
ФНС в отдельных случаях не будет штрафовать за отсутствие бумажного чека
ФНС России в отдельных случаях не будет штрафовать за отсутствие бумажного чека
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России не будет штрафовать пользователей контрольно-кассовой техники за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным основных поставщиков кассовой ленты, проблем с обеспечением рынка чековой лентой нет, указывает ФНС
.
"Однако в период переориентации логистических цепочек возможны локальные кратковременные перебои с поставками. В этот период ФНС России
не планирует привлекать пользователей ККТ к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам (временное отсутствие на рынке). В данном случае это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины", - сообщили в ведомстве.
ФНС отмечает, что минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты пользователи онлайн-касс могут, выдавая покупателям электронные чеки. "В таких случаях обязательно согласие покупателя на формирование такого чека, который направляется на номер телефона или адрес электронной почты", - добавляет служба.
Также бумажный чек может не потребоваться в случае согласия покупателя на их получение через сервис "Мои чеки онлайн" и при указании в чеках его номера телефона или адреса электронной почты. "В этом случае чеки в электронном виде можно дополнительно не направлять покупателю, они автоматически будут загружаться в сервис", - поясняет ФНС.
Сервис "Мои чеки онлайн" запущен ФНС России в 2021 году. Он предоставляет для покупателей возможность хранить электронные чеки в одном месте, а также получать различные бонусы от партнеров проекта за предоставление им доступа к чекам. Сейчас сервисом пользуется около 1,5 миллиона покупателей. Ежедневно в электронном виде выбивается более 30 миллионов чеков.