https://ria.ru/20220315/britantsy-1778175981.html

СМИ: три бывших британских спецназовца могли погибнуть подо Львовом

СМИ: три бывших британских спецназовца могли погибнуть подо Львовом - РИА Новости, 15.03.2022

СМИ: три бывших британских спецназовца могли погибнуть подо Львовом

Три наемника из Великобритании – бывшие спецназовцы – могли быть ликвидированы при ударе по полигону Яворовский близ Львова на западе Украины, сообщает газета... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T00:33

2022-03-15T00:33

2022-03-15T00:34

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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Три наемника из Великобритании – бывшие спецназовцы – могли быть ликвидированы при ударе по полигону Яворовский близ Львова на западе Украины, сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на источники.Российские военные 13 марта объявили об ударе высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области, где, по их данным, были уничтожены до 180 зарубежных наемников и крупная партия иностранных вооружений.Как пишет газета, трое британцев являлись бывшими служащими сил специального назначения Великобритании. По информации издания, они, однако, не были частью подразделений "иностранного легиона", проходивших подготовку на подвергшемся удару полигоне.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что на Украину перебрасывают иностранных наемников, которые совершают диверсии и налеты на российскую военную технику, а также авиацию. В МО РФ отметили, что все атаки иностранных наемников ведутся с применением оружия, поставляемого Западом Киеву: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка.В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/pentagon-1777940277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина