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Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом - РИА Новости, 15.03.2022
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Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом
Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом - РИА Новости, 15.03.2022
Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом двух украинских боевых машин пехоты. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:57
2022-03-15T12:21
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом двух украинских боевых машин пехоты.На видео, снятом с беспилотника, показаны две БМП украинских войск, стоящие на дороге в неназванном населенном пункте. Через секунду точно в машины прилетает боеприпас, следует взрыв."Две боевые машины ВСУ были обнаружены беспилотным летательным аппаратом ВС РФ, после чего точным попаданием высокоточного боеприпаса уничтожены", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220315/vks-1778189113.html
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Поражение двух украинских БМП высокоточным боеприпасом
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом двух украинских боевых машин пехоты. На видео, снятом с беспилотника, показаны две БМП украинских войск, стоящие на дороге в неназванном населенном пункте. Через секунду точно в машины прилетает боеприпас, следует взрыв. "Две боевые машины ВСУ были обнаружены беспилотным летательным аппаратом ВС РФ, после чего точным попаданием высокоточного боеприпаса уничтожены", - отметили в ведомстве.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина
11:57 15.03.2022 (обновлено: 12:21 15.03.2022)
 
Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом

Минобороны опубликовало видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом двух украинских боевых машин пехоты.
На видео, снятом с беспилотника, показаны две БМП украинских войск, стоящие на дороге в неназванном населенном пункте. Через секунду точно в машины прилетает боеприпас, следует взрыв.
"Две боевые машины ВСУ были обнаружены беспилотным летательным аппаратом ВС РФ, после чего точным попаданием высокоточного боеприпаса уничтожены", - отметили в ведомстве.
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