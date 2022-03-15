https://ria.ru/20220315/bmp-1778222541.html
Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом
Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом - РИА Новости, 15.03.2022
Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом двух украинских боевых машин пехоты. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:57
2022-03-15T11:57
2022-03-15T12:21
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом двух украинских боевых машин пехоты.На видео, снятом с беспилотника, показаны две БМП украинских войск, стоящие на дороге в неназванном населенном пункте. Через секунду точно в машины прилетает боеприпас, следует взрыв."Две боевые машины ВСУ были обнаружены беспилотным летательным аппаратом ВС РФ, после чего точным попаданием высокоточного боеприпаса уничтожены", - отметили в ведомстве.
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Поражение двух украинских БМП высокоточным боеприпасом
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом двух украинских боевых машин пехоты.
На видео, снятом с беспилотника, показаны две БМП украинских войск, стоящие на дороге в неназванном населенном пункте. Через секунду точно в машины прилетает боеприпас, следует взрыв.
"Две боевые машины ВСУ были обнаружены беспилотным летательным аппаратом ВС РФ, после чего точным попаданием высокоточного боеприпаса уничтожены", - отметили в ведомстве.
2022-03-15T11:57
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина
11:57 15.03.2022 (обновлено: 12:21 15.03.2022)
Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом
Минобороны опубликовало видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом