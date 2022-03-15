https://ria.ru/20220315/bmp-1778222541.html

Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом

Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом - РИА Новости, 15.03.2022

Опубликовано видео уничтожения двух украинских БМП высокоточным боеприпасом

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом двух украинских боевых машин пехоты. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:57

2022-03-15T11:57

2022-03-15T12:21

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом двух украинских боевых машин пехоты.На видео, снятом с беспилотника, показаны две БМП украинских войск, стоящие на дороге в неназванном населенном пункте. Через секунду точно в машины прилетает боеприпас, следует взрыв."Две боевые машины ВСУ были обнаружены беспилотным летательным аппаратом ВС РФ, после чего точным попаданием высокоточного боеприпаса уничтожены", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220315/vks-1778189113.html

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Поражение двух украинских БМП высокоточным боеприпасом Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом двух украинских боевых машин пехоты. На видео, снятом с беспилотника, показаны две БМП украинских войск, стоящие на дороге в неназванном населенном пункте. Через секунду точно в машины прилетает боеприпас, следует взрыв. "Две боевые машины ВСУ были обнаружены беспилотным летательным аппаратом ВС РФ, после чего точным попаданием высокоточного боеприпаса уничтожены", - отметили в ведомстве. 2022-03-15T11:57 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина