https://ria.ru/20220315/blinken-1778311525.html
Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена
Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена - РИА Новости, 15.03.2022
Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена
Россия ввела персональные санкции против госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:42
2022-03-15T17:42
2022-03-15T17:54
россия
санкции
джо байден
энтони блинкен
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия ввела персональные санкции против госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник."В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности Президент Джо Байден, Госсекретарь Энтони Блинкен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции, джо байден, энтони блинкен, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
17:42 15.03.2022 (обновлено: 17:54 15.03.2022)
Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена
Россия ввела персональные санкции против госсекретаря США Энтони Блинкена