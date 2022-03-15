https://ria.ru/20220315/blinken-1778311525.html

Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена

Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена - РИА Новости, 15.03.2022

Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена

Россия ввела персональные санкции против госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:42

2022-03-15T17:42

2022-03-15T17:54

россия

санкции

джо байден

энтони блинкен

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия ввела персональные санкции против госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник."В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности Президент Джо Байден, Госсекретарь Энтони Блинкен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкции, джо байден, энтони блинкен, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире