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Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена - РИА Новости, 15.03.2022
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Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена
Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена - РИА Новости, 15.03.2022
Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена
Россия ввела персональные санкции против госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:42
2022-03-15T17:54
россия
санкции
джо байден
энтони блинкен
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия ввела персональные санкции против госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник."В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности Президент Джо Байден, Госсекретарь Энтони Блинкен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html
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россия, санкции, джо байден, энтони блинкен, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
17:42 15.03.2022 (обновлено: 17:54 15.03.2022)
 
Россия включила в "стоп-лист" госсекретаря США Блинкена

Россия ввела персональные санкции против госсекретаря США Энтони Блинкена

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия ввела персональные санкции против госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник.
"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности Президент Джо Байден, Госсекретарь Энтони Блинкен", - говорится в сообщении.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 16:54
Правительство подготовило план реагирования на санкции
 
РоссияСанкцииДжо БайденЭнтони БлинкенСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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