https://ria.ru/20220315/biznes-karty-1778291029.html

Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно

Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно - РИА Новости, 15.03.2022

Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ смогут пользоваться бизнес-картами бессрочно, операции по выпущенным банком картам иностранных платежных систем на... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:18

2022-03-15T16:18

2022-03-15T16:18

втб

санкции в отношении россии

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ смогут пользоваться бизнес-картами бессрочно, операции по выпущенным банком картам иностранных платежных систем на территории России осуществляются без ограничений, сообщает пресс-служба банка.Банк также планирует выпуск карты системы "Мир" для предпринимателей с функционалом, аналогичным текущему по картам иностранных систем."ВТБ отменил срок действия для всех бизнес-карт – пластиковых и цифровых. Перевыпускать и продлевать их не нужно. Правила оплаты в офлайн и онлайн-магазинах картами, срок действия которых истек, ничем не отличается от привычного формата.С использованием выпущенных ВТБ бизнес-карт нет ограничений на проведение операций в рублях на территории России. Ими можно расплачиваться как офлайн, так и в российских интернет-магазинах. Снятие наличных в банкоматах доступно в стандартном режиме в рамках установленных по карте лимитов", - говорится в пресс-релизе банка.Пресс-служба напоминает, что бизнес-карта ВТБ предназначена для командировочных, представительских и других расходов компании. При подключении пакета РКО она выпускается с бесплатным годовым обслуживанием. С помощью карты клиенты могут самостоятельно вносить выручку на счет юрлица или ИП через банкоматы ВТБ. Оперативное зачисление средств на расчетный счет позволяет не хранить наличные в кассе. Управлять расходами по бизнес-карте предприниматели могут дистанционно в интернет-банке для бизнеса, в том числе устанавливать расходные лимиты на день, неделю или месяц и ограничения по типам операций – на снятие наличных, оплату офлайн и в интернете, а также оперативно блокировать карту в случае необходимости.Ранее ВТБ проинформировал своих клиентов-физлиц о бессрочном действии дебетовых и кредитных карт, включая VISA и Mastercard.

https://ria.ru/20220226/litsenziya-1775199727.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, санкции в отношении россии, россия, новости компаний - экономика