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Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно - РИА Новости, 15.03.2022
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Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно
Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно - РИА Новости, 15.03.2022
Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно
Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ смогут пользоваться бизнес-картами бессрочно, операции по выпущенным банком картам иностранных платежных систем на... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:18
2022-03-15T16:18
втб
санкции в отношении россии
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ смогут пользоваться бизнес-картами бессрочно, операции по выпущенным банком картам иностранных платежных систем на территории России осуществляются без ограничений, сообщает пресс-служба банка.Банк также планирует выпуск карты системы "Мир" для предпринимателей с функционалом, аналогичным текущему по картам иностранных систем."ВТБ отменил срок действия для всех бизнес-карт – пластиковых и цифровых. Перевыпускать и продлевать их не нужно. Правила оплаты в офлайн и онлайн-магазинах картами, срок действия которых истек, ничем не отличается от привычного формата.С использованием выпущенных ВТБ бизнес-карт нет ограничений на проведение операций в рублях на территории России. Ими можно расплачиваться как офлайн, так и в российских интернет-магазинах. Снятие наличных в банкоматах доступно в стандартном режиме в рамках установленных по карте лимитов", - говорится в пресс-релизе банка.Пресс-служба напоминает, что бизнес-карта ВТБ предназначена для командировочных, представительских и других расходов компании. При подключении пакета РКО она выпускается с бесплатным годовым обслуживанием. С помощью карты клиенты могут самостоятельно вносить выручку на счет юрлица или ИП через банкоматы ВТБ. Оперативное зачисление средств на расчетный счет позволяет не хранить наличные в кассе. Управлять расходами по бизнес-карте предприниматели могут дистанционно в интернет-банке для бизнеса, в том числе устанавливать расходные лимиты на день, неделю или месяц и ограничения по типам операций – на снятие наличных, оплату офлайн и в интернете, а также оперативно блокировать карту в случае необходимости.Ранее ВТБ проинформировал своих клиентов-физлиц о бессрочном действии дебетовых и кредитных карт, включая VISA и Mastercard.
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втб, санкции в отношении россии, россия, новости компаний - экономика
16:18 15.03.2022
 

Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно

© Фото : пресс-служба ВТБКарта ВТБ из экологичного биоматериала
Карта ВТБ из экологичного биоматериала - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : пресс-служба ВТБ
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ смогут пользоваться бизнес-картами бессрочно, операции по выпущенным банком картам иностранных платежных систем на территории России осуществляются без ограничений, сообщает пресс-служба банка.
Банк также планирует выпуск карты системы "Мир" для предпринимателей с функционалом, аналогичным текущему по картам иностранных систем.
"ВТБ отменил срок действия для всех бизнес-карт – пластиковых и цифровых. Перевыпускать и продлевать их не нужно. Правила оплаты в офлайн и онлайн-магазинах картами, срок действия которых истек, ничем не отличается от привычного формата.
С использованием выпущенных ВТБ бизнес-карт нет ограничений на проведение операций в рублях на территории России. Ими можно расплачиваться как офлайн, так и в российских интернет-магазинах. Снятие наличных в банкоматах доступно в стандартном режиме в рамках установленных по карте лимитов", - говорится в пресс-релизе банка.
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Пресс-служба напоминает, что бизнес-карта ВТБ предназначена для командировочных, представительских и других расходов компании. При подключении пакета РКО она выпускается с бесплатным годовым обслуживанием. С помощью карты клиенты могут самостоятельно вносить выручку на счет юрлица или ИП через банкоматы ВТБ. Оперативное зачисление средств на расчетный счет позволяет не хранить наличные в кассе. Управлять расходами по бизнес-карте предприниматели могут дистанционно в интернет-банке для бизнеса, в том числе устанавливать расходные лимиты на день, неделю или месяц и ограничения по типам операций – на снятие наличных, оплату офлайн и в интернете, а также оперативно блокировать карту в случае необходимости.
Ранее ВТБ проинформировал своих клиентов-физлиц о бессрочном действии дебетовых и кредитных карт, включая VISA и Mastercard.
 
ВТБСанкции в отношении РоссииРоссияНовости компаний - Экономика
 
 
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