https://ria.ru/20220315/biznes-1778176811.html

Россиянам рассказали об уловках западного бизнеса, чтобы не покидать страну

Россиянам рассказали об уловках западного бизнеса, чтобы не покидать страну - РИА Новости, 15.03.2022

Россиянам рассказали об уловках западного бизнеса, чтобы не покидать страну

Многие западные компании, формально покинув российский рынок, будут стремиться на нем остаться — это уже происходит, все пытаются сохранить производство,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T02:13

2022-03-15T02:13

2022-03-15T10:26

экономика

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА 15 мар — РИА Новости. Многие западные компании, формально покинув российский рынок, будут стремиться на нем остаться — это уже происходит, все пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов, даже если речь идет о другом бренде, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.Он напомнил, что компании потратили немало средств на завоевание российского рынка. "Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно", — убежден эксперт.Он считает, что договориться в большинстве случаев возможно, если российские власти этого захотят. Единственное условие — сохранение рабочих мест и зарплат. По его словам, для всех компаний с иностранным капиталом необходимо увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до шести или даже 12 среднемесячных доходов.

https://ria.ru/20220312/brendy-1777883600.html

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экономика, санкции в отношении россии, россия