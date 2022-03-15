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Россиянам рассказали об уловках западного бизнеса, чтобы не покидать страну - РИА Новости, 15.03.2022
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Россиянам рассказали об уловках западного бизнеса, чтобы не покидать страну
Россиянам рассказали об уловках западного бизнеса, чтобы не покидать страну - РИА Новости, 15.03.2022
Россиянам рассказали об уловках западного бизнеса, чтобы не покидать страну
Многие западные компании, формально покинув российский рынок, будут стремиться на нем остаться — это уже происходит, все пытаются сохранить производство,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T02:13
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экономика
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА 15 мар — РИА Новости. Многие западные компании, формально покинув российский рынок, будут стремиться на нем остаться — это уже происходит, все пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов, даже если речь идет о другом бренде, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.Он напомнил, что компании потратили немало средств на завоевание российского рынка. "Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно", — убежден эксперт.Он считает, что договориться в большинстве случаев возможно, если российские власти этого захотят. Единственное условие — сохранение рабочих мест и зарплат. По его словам, для всех компаний с иностранным капиталом необходимо увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до шести или даже 12 среднемесячных доходов.
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экономика, санкции в отношении россии, россия
02:13 15.03.2022 (обновлено: 10:26 15.03.2022)
 
Россиянам рассказали об уловках западного бизнеса, чтобы не покидать страну

Экономист Клопенко: западные компании будут стремиться остаться на российском рынке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА 15 мар — РИА Новости. Многие западные компании, формально покинув российский рынок, будут стремиться на нем остаться — это уже происходит, все пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов, даже если речь идет о другом бренде, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
Он напомнил, что компании потратили немало средств на завоевание российского рынка. "Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно", — убежден эксперт.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 23:09
Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию, считает Рогозин
Он считает, что договориться в большинстве случаев возможно, если российские власти этого захотят. Единственное условие — сохранение рабочих мест и зарплат. По его словам, для всех компаний с иностранным капиталом необходимо увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до шести или даже 12 среднемесячных доходов.
 
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