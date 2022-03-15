https://ria.ru/20220315/bezopasnost-1778234601.html
Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям
Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям - РИА Новости, 15.03.2022
Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям
Продолжение переговоров с Западом по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно, ситуация поменялась коренным образом, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:44
2022-03-15T12:44
2022-03-15T12:44
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Продолжение переговоров с Западом по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно, ситуация поменялась коренным образом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас нет, ситуация претерпела... Конечно, сами переговоры были бы востребованы, потому что ситуация поменялась коренным образом. Определенно, что появились новые нюансы, новые акценты. И все это придется в дальнейшем учитывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать закрытой тему гарантий со стороны Запада безопасности России или она по-прежнему нуждается в обсуждении.Отвечая на вопрос о том, придется ли в таком случае переформатировать данные переговоры, он сообщил, что, "безусловно, в прежнем виде их продолжение вряд ли возможно".
https://ria.ru/20220314/bezopasnost-1778141423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, политика
Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям
Песков: продолжение переговоров по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно