Рейтинг@Mail.ru
Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/bezopasnost-1778234601.html
Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям
Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям - РИА Новости, 15.03.2022
Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям
Продолжение переговоров с Западом по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно, ситуация поменялась коренным образом, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:44
2022-03-15T12:44
цены на нефть
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Продолжение переговоров с Западом по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно, ситуация поменялась коренным образом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас нет, ситуация претерпела... Конечно, сами переговоры были бы востребованы, потому что ситуация поменялась коренным образом. Определенно, что появились новые нюансы, новые акценты. И все это придется в дальнейшем учитывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать закрытой тему гарантий со стороны Запада безопасности России или она по-прежнему нуждается в обсуждении.Отвечая на вопрос о том, придется ли в таком случае переформатировать данные переговоры, он сообщил, что, "безусловно, в прежнем виде их продолжение вряд ли возможно".
https://ria.ru/20220314/bezopasnost-1778141423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777405729_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95737703b9c172d437a6a2a0efe7a4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, политика
12:44 15.03.2022
 
Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям

Песков: продолжение переговоров по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Продолжение переговоров с Западом по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно, ситуация поменялась коренным образом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас нет, ситуация претерпела... Конечно, сами переговоры были бы востребованы, потому что ситуация поменялась коренным образом. Определенно, что появились новые нюансы, новые акценты. И все это придется в дальнейшем учитывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать закрытой тему гарантий со стороны Запада безопасности России или она по-прежнему нуждается в обсуждении.
Отвечая на вопрос о том, придется ли в таком случае переформатировать данные переговоры, он сообщил, что, "безусловно, в прежнем виде их продолжение вряд ли возможно".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 19:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров
 
Цены на нефтьРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала