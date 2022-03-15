https://ria.ru/20220315/bezopasnost-1778234601.html

Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям

Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям - РИА Новости, 15.03.2022

Кремль ответил на вопрос о возможности продолжения переговоров по гарантиям

Продолжение переговоров с Западом по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно, ситуация поменялась коренным образом, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:44

2022-03-15T12:44

2022-03-15T12:44

цены на нефть

россия

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Продолжение переговоров с Западом по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно, ситуация поменялась коренным образом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас нет, ситуация претерпела... Конечно, сами переговоры были бы востребованы, потому что ситуация поменялась коренным образом. Определенно, что появились новые нюансы, новые акценты. И все это придется в дальнейшем учитывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать закрытой тему гарантий со стороны Запада безопасности России или она по-прежнему нуждается в обсуждении.Отвечая на вопрос о том, придется ли в таком случае переформатировать данные переговоры, он сообщил, что, "безусловно, в прежнем виде их продолжение вряд ли возможно".

https://ria.ru/20220314/bezopasnost-1778141423.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, россия, политика