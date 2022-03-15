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Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса
Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса - РИА Новости, 15.03.2022
Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса
Санаторий имени Калинина в Мичуринском районе Тамбовской области на сегодняшний день принял 133 беженца из Донбасса, сообщает пресс-служба обладминистрации по... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:35
2022-03-15T18:35
2022-03-15T18:35
тамбовская область
тамбовская область
общество
максим егоров
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
лнр
днр
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ТАМБОВ, 15 мар – РИА Новости. Санаторий имени Калинина в Мичуринском районе Тамбовской области на сегодняшний день принял 133 беженца из Донбасса, сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам посещения лечебного учреждения главой региона Максимом Егоровым.Всего в Тамбовскую область на днях прибыли 344 беженца из ДНР и ЛНР, которые размещены в четырех пунктах временного размещения.Все беженцы, размещенные в санатории имени Калинина, прошли медицинское обследование, сдали ПЦР-тесты, обеспечены предметами первой необходимости, питанием. Беженцы с травмами, положительным тестом на ковид или хроническими заболеваниями получают необходимую помощь. В санатории организована работа по оформлению карт для получения социальных выплат, специалисты Тамбовского Госюрбюро проводят бесплатные правовые консультации.Новые жильцы санатория поблагодарили главу региона за теплый прием. Егоров отметил, что в Тамбовской области работа по организации приема беженцев будет продолжена."Вы находитесь на территории Мичуринского района, прекрасного и чистого. В санатории хорошая медицинская составляющая, сможете поправить здесь здоровье. Моя жена родом из-под Луганска, поэтому искренне переживаю за все. Наш край - это земля неравнодушных людей. Будем помогать и дальше", - привели в пресс-службе его слова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, общество, максим егоров, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр, днр
ТАМБОВ, 15 мар – РИА Новости. Санаторий имени Калинина в Мичуринском районе Тамбовской области на сегодняшний день принял 133 беженца из Донбасса, сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам посещения лечебного учреждения главой региона Максимом Егоровым.
Всего в Тамбовскую область
на днях прибыли 344 беженца из ДНР и ЛНР
, которые размещены в четырех пунктах временного размещения.
Все беженцы, размещенные в санатории имени Калинина, прошли медицинское обследование, сдали ПЦР-тесты, обеспечены предметами первой необходимости, питанием. Беженцы с травмами, положительным тестом на ковид или хроническими заболеваниями получают необходимую помощь. В санатории организована работа по оформлению карт для получения социальных выплат, специалисты Тамбовского Госюрбюро проводят бесплатные правовые консультации.
Новые жильцы санатория поблагодарили главу региона за теплый прием. Егоров отметил, что в Тамбовской области работа по организации приема беженцев будет продолжена.
"Вы находитесь на территории Мичуринского района, прекрасного и чистого. В санатории хорошая медицинская составляющая, сможете поправить здесь здоровье. Моя жена родом из-под Луганска
, поэтому искренне переживаю за все. Наш край - это земля неравнодушных людей. Будем помогать и дальше", - привели в пресс-службе его слова.