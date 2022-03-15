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Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса

Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса - РИА Новости, 15.03.2022

Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса

Санаторий имени Калинина в Мичуринском районе Тамбовской области на сегодняшний день принял 133 беженца из Донбасса, сообщает пресс-служба обладминистрации по... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:35

2022-03-15T18:35

2022-03-15T18:35

тамбовская область

тамбовская область

общество

максим егоров

признание днр и лнр в россии

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ТАМБОВ, 15 мар – РИА Новости. Санаторий имени Калинина в Мичуринском районе Тамбовской области на сегодняшний день принял 133 беженца из Донбасса, сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам посещения лечебного учреждения главой региона Максимом Егоровым.Всего в Тамбовскую область на днях прибыли 344 беженца из ДНР и ЛНР, которые размещены в четырех пунктах временного размещения.Все беженцы, размещенные в санатории имени Калинина, прошли медицинское обследование, сдали ПЦР-тесты, обеспечены предметами первой необходимости, питанием. Беженцы с травмами, положительным тестом на ковид или хроническими заболеваниями получают необходимую помощь. В санатории организована работа по оформлению карт для получения социальных выплат, специалисты Тамбовского Госюрбюро проводят бесплатные правовые консультации.Новые жильцы санатория поблагодарили главу​ региона за теплый прием. Егоров отметил, что в Тамбовской области работа по организации приема беженцев будет продолжена."Вы находитесь на территории Мичуринского района, прекрасного и чистого. В санатории хорошая​ медицинская составляющая, сможете поправить здесь здоровье.​ Моя жена родом из-под Луганска, поэтому искренне переживаю за все. Наш край - это земля неравнодушных людей. Будем помогать и дальше", - привели в пресс-службе его слова.

https://ria.ru/20220225/subsidiya-1774966449.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, общество, максим егоров, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр, днр