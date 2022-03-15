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Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса - РИА Новости, 15.03.2022
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Тамбовская область
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Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса
Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса - РИА Новости, 15.03.2022
Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса
Санаторий имени Калинина в Мичуринском районе Тамбовской области на сегодняшний день принял 133 беженца из Донбасса, сообщает пресс-служба обладминистрации по... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:35
2022-03-15T18:35
тамбовская область
тамбовская область
общество
максим егоров
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
лнр
днр
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ТАМБОВ, 15 мар – РИА Новости. Санаторий имени Калинина в Мичуринском районе Тамбовской области на сегодняшний день принял 133 беженца из Донбасса, сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам посещения лечебного учреждения главой региона Максимом Егоровым.Всего в Тамбовскую область на днях прибыли 344 беженца из ДНР и ЛНР, которые размещены в четырех пунктах временного размещения.Все беженцы, размещенные в санатории имени Калинина, прошли медицинское обследование, сдали ПЦР-тесты, обеспечены предметами первой необходимости, питанием. Беженцы с травмами, положительным тестом на ковид или хроническими заболеваниями получают необходимую помощь. В санатории организована работа по оформлению карт для получения социальных выплат, специалисты Тамбовского Госюрбюро проводят бесплатные правовые консультации.Новые жильцы санатория поблагодарили главу​ региона за теплый прием. Егоров отметил, что в Тамбовской области работа по организации приема беженцев будет продолжена."Вы находитесь на территории Мичуринского района, прекрасного и чистого. В санатории хорошая​ медицинская составляющая, сможете поправить здесь здоровье.​ Моя жена родом из-под Луганска, поэтому искренне переживаю за все. Наш край - это земля неравнодушных людей. Будем помогать и дальше", - привели в пресс-службе его слова.
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тамбовская область, общество, максим егоров, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр, днр
18:35 15.03.2022
 

Глава Тамбовщины встретился с семьями беженцев из Донбасса

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
Глава Тамбовской области Максим Егоров
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 15 мар – РИА Новости. Санаторий имени Калинина в Мичуринском районе Тамбовской области на сегодняшний день принял 133 беженца из Донбасса, сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам посещения лечебного учреждения главой региона Максимом Егоровым.
Всего в Тамбовскую область на днях прибыли 344 беженца из ДНР и ЛНР, которые размещены в четырех пунктах временного размещения.
Все беженцы, размещенные в санатории имени Калинина, прошли медицинское обследование, сдали ПЦР-тесты, обеспечены предметами первой необходимости, питанием. Беженцы с травмами, положительным тестом на ковид или хроническими заболеваниями получают необходимую помощь. В санатории организована работа по оформлению карт для получения социальных выплат, специалисты Тамбовского Госюрбюро проводят бесплатные правовые консультации.
Новые жильцы санатория поблагодарили главу​ региона за теплый прием. Егоров отметил, что в Тамбовской области работа по организации приема беженцев будет продолжена.
"Вы находитесь на территории Мичуринского района, прекрасного и чистого. В санатории хорошая​ медицинская составляющая, сможете поправить здесь здоровье.​ Моя жена родом из-под Луганска, поэтому искренне переживаю за все. Наш край - это земля неравнодушных людей. Будем помогать и дальше", - привели в пресс-службе его слова.
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Тамбовская областьТамбовская областьОбществоМаксим ЕгоровПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюЛНРДНР
 
 
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