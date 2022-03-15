https://ria.ru/20220315/bezhentsy-1778319854.html

Минобороны заявило о желании беженцев эвакуироваться только в Россию

Минобороны заявило о желании беженцев эвакуироваться только в Россию - РИА Новости, 15.03.2022

Минобороны заявило о желании беженцев эвакуироваться только в Россию

Удерживаемые в украинских городах мирные жители хотят эвакуироваться исключительно в Россию, заявил во вторник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:19

2022-03-15T18:19

2022-03-15T18:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Удерживаемые в украинских городах мирные жители хотят эвакуироваться исключительно в Россию, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В условиях нарастающего гуманитарного кризиса значительная часть населения, насильно удерживаемого радикалами в украинских городах и используемого ими в качестве "живого щита", ищет возможность эвакуации только в Россию, не рассматривая варианты выхода в Западные государства, о чем свидетельствуют очередные многомиллионные обращения граждан к российской стороне", - сказал он.По утверждению Мизинцева, за истекшие сутки таких обращений поступило еще 11 412, всего базе данных Минобороны РФ их уже 2 678 069 "с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины"."И это не просто статистика, это судьбы простых людей, их надежды на скорейшее завершение ежедневного кошмара, отчаяния от безвыходности положения и ненужности своей стране, власти которой своими преступными решениями узаконили преступления против человечности, игнорируют многочисленные случаи мародерства, грабежей, бандитизма, санкционировали применение оружия националистами по гражданскому населению, в том числе по женщинам и детям", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778285057.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)