https://ria.ru/20220315/bezhentsy-1778220591.html

В Липецкую область прибыли еще около 300 украинских беженцев

В Липецкую область прибыли еще около 300 украинских беженцев - РИА Новости, 15.03.2022

В Липецкую область прибыли еще около 300 украинских беженцев

Около 300 беженцев из Харьковской области прибыли в Липецкую область, их расселили в пунктах временного размещения в Грязинском, Задонском и Добровском районах, РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:01

2022-03-15T12:01

2022-03-15T12:01

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Около 300 беженцев из Харьковской области прибыли в Липецкую область, их расселили в пунктах временного размещения в Грязинском, Задонском и Добровском районах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что большинство беженцев – это женщины с детьми и старики, прибывшие из поселка Циркуны Харьковской области Украины. Их разместили в санатории "Мечта" в Добровском районе. Они рассказали, что их населенный пункт оказался на линии фронта, последние дни прятались в подвалах. До российско-украинской границы в сторону Белгорода, где дежурили пассажирские автобусы для эвакуации мирных жителей, добирались самостоятельно или с помощью российских солдат."Мы предоставляем людям все необходимое – пищу, крышу над головой, медицинскую и психологическую помощь. Задействованы все необходимые силы – МЧС, волонтеры, врачи. Делаем все, чтобы обеспечить им отдых и безопасность", - сказал Артамонов.По его словам, на данный момент в области находится почти тысяча беженцев. Первый организованный поезд с жителями Донецкой и Луганской народной республик прибыл в Липецкую область 22 февраля. Он доставил в регион почти 600 человек. Их разместили в центрах "Лесная сказка" и "Клён".

https://ria.ru/20220303/avtoprobeg-1776246083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов