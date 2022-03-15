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Более десяти тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более десяти тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 15.03.2022
Более десяти тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Свыше 10 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:44
2022-03-15T10:44
2022-03-15T10:44
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
в мире
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Свыше 10 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10 000 граждан", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, в мире, донецкая народная республика
Более десяти тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более десяти тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки