https://ria.ru/20220315/belorussiya-1778227119.html
Запад хочет трансформировать Белоруссию в своих интересах, заявил Лукашенко
Запад хочет трансформировать Белоруссию в своих интересах, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2022
Запад хочет трансформировать Белоруссию в своих интересах, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад ставит цель "ползучей" трансформации Белоруссии в его интересах, распродажи ее ценных активов. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:17
2022-03-15T12:17
2022-03-15T12:32
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад ставит цель "ползучей" трансформации Белоруссии в его интересах, распродажи ее ценных активов."Ставятся задачи "ползучей" трансформации белорусского государства в интересах Запада, распродажи наиболее ценных экономических активов, изменения политического курса страны", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.Он отметил, что "управляемая из Вильнюса, Варшавы, Киева, а реально из Вашингтона пятая колонна - это уже другие люди (не из числа традиционной белорусской оппозиции - ред.) - они обучаются под эгидой спецслужб США и стран Западной Европы в условиях повышенной конспирации". "Обучаются на территории отдельных сопредельных государств, по аналогии с абвершколами периода Великой Отечественной войны. Опыт пригодился им", - сказал президент.По его словам, уже сегодня планируется внедрение подготовленной там так называемой новой элиты в различные сферы белорусского общества: в госаппарат прежде всего, силовые структуры, общественные организации, средства массовой информации.
https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко
12:17 15.03.2022 (обновлено: 12:32 15.03.2022)
Запад хочет трансформировать Белоруссию в своих интересах, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Запад ставит цель ползучей трансформации Белоруссии в своих интересах