https://ria.ru/20220315/bank-1778288999.html

Банк Credit Suisse оценивает перспективы дальнейшей работы в России

Банк Credit Suisse оценивает перспективы дальнейшей работы в России - РИА Новости, 15.03.2022

Банк Credit Suisse оценивает перспективы дальнейшей работы в России

Швейцарский банк Credit Suisse следит за ситуацией и рассматривает перспективы для дальнейшей деятельности в России, заявил глава компании Томас Готтштейн... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:12

2022-03-15T16:12

2022-03-15T16:12

экономика

credit suisse

россия

швейцария

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Швейцарский банк Credit Suisse следит за ситуацией и рассматривает перспективы для дальнейшей деятельности в России, заявил глава компании Томас Готтштейн (Thomas Gottstein) на конференции, организованной американским инвестбанком Morgan Stanley."Это очень серьезная ситуация. Мы должны будем посмотреть в течение следующих нескольких месяцев, что это значит для нашей деятельности в России. Я еще не принял никаких решений", - приводит слова главы банка агентство Блумберг.Готтштейн также отметил, что около 4% активов, находящихся в управлении швейцарского подразделения, принадлежат российским клиентам.В рамках этой же конференции об аналогичном решении заявил глава итальянской банковской группы Unicredit.С момента начала военной операции России по демилитаризации Украины западные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778183954.html

россия

швейцария

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, credit suisse , россия, швейцария