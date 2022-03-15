https://ria.ru/20220315/bank-1778177004.html

Эксперт рассказал, когда нельзя забрать валюту из банковской ячейки

Эксперт рассказал, когда нельзя забрать валюту из банковской ячейки - РИА Новости, 15.03.2022

Эксперт рассказал, когда нельзя забрать валюту из банковской ячейки

Доступ к банковской ячейке клиент имеет по умолчанию: ограничения, введенные Банком России с 9 марта по 9 сентября 2022 года на них не распространяются. Однако... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T03:13

2022-03-15T03:13

2022-03-15T03:13

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Доступ к банковской ячейке клиент имеет по умолчанию: ограничения, введенные Банком России с 9 марта по 9 сентября 2022 года на них не распространяются. Однако существует ряд случаев, когда ячейку вместе с содержимым могут заблокировать, рассказывает агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.“Даже если вы используете банковскую ячейку не по договору аренды, а по договору ответственного хранения (когда ценности принимают и выдают по описи), то банк не может отказать в выдаче этих денежных средств в той сумме, в которой они имеются в ячейке, так как временные правила введены лишь в отношении валютных счетов и вкладов граждан”, - отмечает юрист.Но не все так хорошо, как может показаться: тот факт, что банк не знает о содержимым ячейки, сыграет ему на руку в случае пропажи имущества - арендатор не сможет ничего доказать. Кроме того, доступ к ячейке могут получить следственные органы в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Она также может быть заблокирована для обеспечения иска.Если у банка отозвали лицензию, необходимо писать заявление о разрешении попасть в ячейку на имя представителя временной администрации. Это может несколько затянуть сроки получения средств. Однако конфисковать их в этом случае никто не имеет права, заключила юрист.

https://ria.ru/20211129/dengi-1761189983.html

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