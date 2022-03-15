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Эксперт рассказал, когда нельзя забрать валюту из банковской ячейки - РИА Новости, 15.03.2022
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Эксперт рассказал, когда нельзя забрать валюту из банковской ячейки
Эксперт рассказал, когда нельзя забрать валюту из банковской ячейки - РИА Новости, 15.03.2022
Эксперт рассказал, когда нельзя забрать валюту из банковской ячейки
Доступ к банковской ячейке клиент имеет по умолчанию: ограничения, введенные Банком России с 9 марта по 9 сентября 2022 года на них не распространяются. Однако... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T03:13
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россия
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Доступ к банковской ячейке клиент имеет по умолчанию: ограничения, введенные Банком России с 9 марта по 9 сентября 2022 года на них не распространяются. Однако существует ряд случаев, когда ячейку вместе с содержимым могут заблокировать, рассказывает агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.“Даже если вы используете банковскую ячейку не по договору аренды, а по договору ответственного хранения (когда ценности принимают и выдают по описи), то банк не может отказать в выдаче этих денежных средств в той сумме, в которой они имеются в ячейке, так как временные правила введены лишь в отношении валютных счетов и вкладов граждан”, - отмечает юрист.Но не все так хорошо, как может показаться: тот факт, что банк не знает о содержимым ячейки, сыграет ему на руку в случае пропажи имущества - арендатор не сможет ничего доказать. Кроме того, доступ к ячейке могут получить следственные органы в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Она также может быть заблокирована для обеспечения иска.Если у банка отозвали лицензию, необходимо писать заявление о разрешении попасть в ячейку на имя представителя временной администрации. Это может несколько затянуть сроки получения средств. Однако конфисковать их в этом случае никто не имеет права, заключила юрист.
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россия, общество
03:13 15.03.2022
 
Эксперт рассказал, когда нельзя забрать валюту из банковской ячейки

Юрист Гусятникова: в ряде случаев банковскую ячейку вместе с содержимым могут блокировать

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБанковская ячейка
Банковская ячейка - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Банковская ячейка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Доступ к банковской ячейке клиент имеет по умолчанию: ограничения, введенные Банком России с 9 марта по 9 сентября 2022 года на них не распространяются. Однако существует ряд случаев, когда ячейку вместе с содержимым могут заблокировать, рассказывает агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
“Даже если вы используете банковскую ячейку не по договору аренды, а по договору ответственного хранения (когда ценности принимают и выдают по описи), то банк не может отказать в выдаче этих денежных средств в той сумме, в которой они имеются в ячейке, так как временные правила введены лишь в отношении валютных счетов и вкладов граждан”, - отмечает юрист.
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Но не все так хорошо, как может показаться: тот факт, что банк не знает о содержимым ячейки, сыграет ему на руку в случае пропажи имущества - арендатор не сможет ничего доказать. Кроме того, доступ к ячейке могут получить следственные органы в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Она также может быть заблокирована для обеспечения иска.
Если у банка отозвали лицензию, необходимо писать заявление о разрешении попасть в ячейку на имя представителя временной администрации. Это может несколько затянуть сроки получения средств. Однако конфисковать их в этом случае никто не имеет права, заключила юрист.
 
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