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Путин провел разговор с королем Бахрейна
Путин провел разговор с королем Бахрейна - РИА Новости, 15.03.2022
Путин провел разговор с королем Бахрейна
ПУТИН В РАЗГОВОРЕ С КОРОЛЕМ БАХРЕЙНА ОБСУДИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ - КРЕМЛЬ РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:24
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ПУТИН В РАЗГОВОРЕ С КОРОЛЕМ БАХРЕЙНА ОБСУДИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ - КРЕМЛЬПУТИН РАССКАЗАЛ КОРОЛЮ БАХРЕЙНА О ЦЕЛЯХ СПЕЦОПЕРАЦИИ В ДОНБАССЕ, МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПЕРЕГОВОРАХ С УКРАИНСКОЙ СТОРОНОЙ - КРЕМЛЬПУТИН И КОРОЛЬ БАХРЕЙНА УСЛОВИЛИСЬ О ПРОДОЛЖЕНИИ ЛИЧНЫХ КОНТАКТОВ - КРЕМЛЬПУТИН И КОРОЛЬ БАХРЕЙНА ВЫРАЗИЛИ ОБОЮДНЫЙ НАСТРОЙ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ - КРЕМЛЬРИА Новости
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Путин провел разговор с королем Бахрейна
Президент Путин рассказал королю Бахрейна о целях спецоперации в Донбассе
ПУТИН В РАЗГОВОРЕ С КОРОЛЕМ БАХРЕЙНА ОБСУДИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ - КРЕМЛЬ
ПУТИН РАССКАЗАЛ КОРОЛЮ БАХРЕЙНА О ЦЕЛЯХ СПЕЦОПЕРАЦИИ В ДОНБАССЕ, МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПЕРЕГОВОРАХ С УКРАИНСКОЙ СТОРОНОЙ - КРЕМЛЬ
ПУТИН И КОРОЛЬ БАХРЕЙНА УСЛОВИЛИСЬ О ПРОДОЛЖЕНИИ ЛИЧНЫХ КОНТАКТОВ - КРЕМЛЬ
ПУТИН И КОРОЛЬ БАХРЕЙНА ВЫРАЗИЛИ ОБОЮДНЫЙ НАСТРОЙ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ - КРЕМЛЬ