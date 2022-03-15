Посол рассказал о частых митингах у здания российской дипмиссии в Австралии
Посол: у здания дипмиссии России в Австралии идут митинги из-за спецоперации на Украине
Здание посольства России в Австралии
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Возле посольства России в Австралии постоянно проходят демонстрации из-за российской спецоперации по демилитаризации Украины, некоторые их участники становятся агрессивными - подбегают к посольским машинам, выкрикивают оскорбления, сказал посол РФ в Канберре Алексей Павловский.
"Конечно, граждане России, проживающие здесь наши соотечественники испытывают сильнейшее психологическое давление. Это верно и для нашего посольства, мы тоже здесь находимся под постоянным прессингом", - сказал Павловский в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил посол, посольство России стало место проведения практически ежедневных демонстраций, митингов.
"Их участники в общем периодически становятся агрессивными, выкрикивают оскорбления, пытаются подбегать к выезжающим машинам. Это, конечно, неприятно, оказывает психологическое воздействие на наших сотрудников. Но нервы у нас крепкие, и мы продолжаем работать", - добавил Павловский.
Он отметил, что местные правоохранительные органы достаточно надежно охраняют посольство, поддерживают порядок.
"Непосредственной угрозы (работе дипломатов) сейчас нет... Обливали и краской калитку, и забрасывали какие-то предметы на территорию посольства, подослали нам белый порошок, который, к счастью, оказался не опасным. То есть такое давление, агрессивные проявления имеют место", - пояснил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.