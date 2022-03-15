https://ria.ru/20220315/armiya-1778333437.html
Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов
Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.03.2022
Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов
Верховная рада Украины увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов за счет кредитных средств от правительства Великобритании, сообщили в украинской... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:29
2022-03-15T19:29
2022-03-15T19:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
донбасс
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов за счет кредитных средств от правительства Великобритании, сообщили в украинской партии "Слуга народа"."Парламент увеличил расходы на армию на 67,6 миллиарда гривен (около 2,2 миллиарда долларов – ред.). Дополнительное финансирование армии произойдет за счет кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778318590.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, партия "слуга народа"
Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов
Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов за счет кредитных средств