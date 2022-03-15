https://ria.ru/20220315/armiya-1778333437.html

Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов

Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.03.2022

Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов

Верховная рада Украины увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов за счет кредитных средств от правительства Великобритании, сообщили в украинской... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:29

2022-03-15T19:29

2022-03-15T19:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов за счет кредитных средств от правительства Великобритании, сообщили в украинской партии "Слуга народа"."Парламент увеличил расходы на армию на 67,6 миллиарда гривен (около 2,2 миллиарда долларов – ред.). Дополнительное финансирование армии произойдет за счет кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778318590.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, партия "слуга народа"