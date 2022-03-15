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Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/armiya-1778333437.html
Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов
Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.03.2022
Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов
Верховная рада Украины увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов за счет кредитных средств от правительства Великобритании, сообщили в украинской... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:29
2022-03-15T19:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
донбасс
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов за счет кредитных средств от правительства Великобритании, сообщили в украинской партии "Слуга народа"."Парламент увеличил расходы на армию на 67,6 миллиарда гривен (около 2,2 миллиарда долларов – ред.). Дополнительное финансирование армии произойдет за счет кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778318590.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, партия "слуга народа"
19:29 15.03.2022
 
Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов

Рада увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов за счет кредитных средств

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные во время учений
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины увеличила расходы на армию на 2,2 миллиарда долларов за счет кредитных средств от правительства Великобритании, сообщили в украинской партии "Слуга народа".
"Парламент увеличил расходы на армию на 67,6 миллиарда гривен (около 2,2 миллиарда долларов – ред.). Дополнительное финансирование армии произойдет за счет кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в Telegram-канале.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 18:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рада разрешила освобождать арестованных для участия в боевых действиях
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 15:41
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"
 
 
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